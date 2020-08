Visszafogottabbak lesznek idén a gólyatáborok

Több táborban is kötelezővé teszik a maszk használatát, és a kihelyezett kézfertőtlenítőket használni kell.

Nem kell lemondani a hagyományos beavatási szertartásokról a felsőoktatásba felvett elsőéveseknek, az idei gólyatáborok azonban rendhagyó szabályok és óvintézkedések mentén zajlanak majd. A Magyar Nemzet körbekérdezte az egyetemeket, mire készülnek, a válaszaikból pedig kiderült, hogy a fiatalok létszámkorlátra, kötelező maszkviselésre, lázmérésre, óránkénti fertőtlenítésre és koronavírus-tesztre is számíthatnak. A fizikai kontaktus kerülése mindenhol szigorú előírás, a csapatépítő játékok közül így ebben az évben biztos kimaradnak azok a feladatok, amelyek során a gólyák túl közel kerülhetnek egymáshoz.

Nem lesz élő szoborcsoport alkotás vagy egymás testéről evés az idei egyetemi gólyatáborokban, a viccesnek szánt beavatási feladatok és csapatépítő játékok a járványhelyzet miatt mindenhol visszafogottabbak lesznek a szokásosnál. Már ahol egyáltalán lesznek. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem arról tájékoztatta a Magyar Nemzetet, hogy ebben az évben egyik karon sem szerveznek gólyatáborokat, helyettük orientációs napokra várják az elsőéves hallgatókat. Ezeket részben online, részben kiscsoportos, személyes formában bonyolítják, utóbbi esetben távolságtartási és maszkviselési szabályokkal.

A többiek arra készülnek, hogy megtartják a programokat, de lesznek változások. A Nyíregyházi Egyetem 150 fős létszámmal szervez tábort augusztus végére. Figula Erika rektor azt mondja: érkezéskor mindenkinek megmérik a lázát, aki beteg, azt hazaküldik, és folyamatos sofőrszolgálattal biztosítják a gyors orvosi ellátás lehetőségét. Kötelezővé teszik a maszkok használatát, a kihelyezett kézfertőtlenítőket legalább óránként használni kell, a szervezők és résztvevők pedig nyilatkozattal is kötelesek igazolni, hogy a tábort megelőzőleg nem tartózkodtak veszélyeztetett országban. Hangsúlyozta: idén kevesebb olyan program lesz, amelyek során a gólyák kontaktusba kerülhetnek, a Magyar Vöröskereszt jóvoltából pedig egészségügyi tájékoztatás és előadás is várja a fiatalokat.

A Semmelweis Egyetem a hallgatóknak és a szervezőknek is ingyenes PCR-tesztet biztosít, és csakis negatív eredmény birtokában nyerhető bebocsátás a táborba. Változás az is, hogy a szokásos hat nap helyett csak háromnapos lesz a rendezvény, és idén két turnust szerveznek, hogy az egy időben résztvevő hallgatók száma ne haladja meg a megengedettet. A maszkviselés itt is kötelező lesz – belépéskor mindenki kap ajándékba – és folyamatosan ellenőrzik a higiénés szabályok betartását, akit pedig hiába figyelmeztetnek, azt hazaküldik.

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen nem lesz létszámkorlát, de nincs is rá szükség, mert a szervezőkkel együtt is körülbelül 85 táborozóval számolnak – tudtuk meg Csernai Mihálytól, a Hallgatói Önkormányzat elnökétől. Mint mondta, fokozottan figyelni fognak arra, hogy a táborban senki ne igyon ugyanabból az üvegből egymás után, ennek érdekében külön „repoharat” kap mindenki, aminek rendszeres tisztításáról folyamatosan gondoskodnak. „A tábor területén több helyre kézfertőtlenítőket helyezünk ki. A gólyák és vezetőik jórészt külön kis csoportokban vesznek részt a foglalkozásokon és az ismerkedő beszélgetéseken, de a nagy közös eseményeken is igyekszünk ügyelni arra, hogy minél nagyobb téren legyünk, ne zsúfolódjunk mindannyian egyszerre szűk helyre” – fogalmazott, kiemelve: igyekeznek a legkevésbé eltérni a szokásos programtól, de a járványhelyzet miatt lecseréltek néhány játékos versenyfeladatot, amelyekben a gólyáknak fokozottan kellett volna egymással fizikai kapcsolatba kerülniük.

Az Eszterházy Károly Egyetem szep­tember első napjaira időzítette a táborát, előreláthatólag 400 fő alatti létszámmal. A tiszafüredi bulin belépéskor ellenőrzik a résztvevők testhőmérsékletét, illetve írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy nem betegek, és nem jártak külföldön a megelőző két hétben. A helyszínen két különálló faházat is fenntartanak esetleges elkülönítés céljára, és itt is úgy alakítják át a szokásos programot, hogy a diákoknak a játékok közben ne kelljen egymást érinteniük. Végleges döntés ezzel együtt is csak augusztus végén – az aktuális járványügyi helyzet alapján – születik majd a lebonyolításról.

Számol az úgynevezett balekhét esetleges törlésével a Soproni Egyetem is, de egyelőre úgy készülnek, hogy megfelelő óvintézkedésekkel megtarthatók lesznek a közösségépítő, bajtársiasság szellemét kialakító rendezvények. Az egészségügyi ajánlások maximális figyelembevételével kapják meg csapatépítő táborukat a Pécsi Tudományegyetem gólyái is.

A Miskolci Egyetem már két hónapja készül a frissen felvettek beavatására, karonként legfeljebb 500 fős létszámban. Azt írták: minden belső és külső helyszínen lesz fertőtlenítőszer, figyelnek a távolságtartásra, és beltéren maszkot kell viselni. Az esti szórakozás azonban így sem marad el, ha korlátozásokkal is, de idén is ismert fellépők gondoskodnak majd a hallgatók jókedvéről – ígéri Torma András rektor.

A Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a táborvezetők külön felkészítést is kapnak a rendkívüli szabályokról. A táborokba korlátozott létszámban, csak tünetmentesen és testhőmérséklet-mérést köve­tően lehet belépni, valamint a szervezők felmérik a kockázati tényezőket, elsősorban a résztvevők nemzetközi utazásait, nyaralásait lekövetve. A helyszínen szakképzett egészségügyi személyzet is lesz, és elkülönített szobákkal várják azokat, akik esetleg tüneteket produkálnak.

Borítókép: Színes porfestéket szórnak egymásra tánc közben a fiatalok az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Pedagógiai és Pszichológiai Karának gólyatáborában Bükkszéken 2015. augusztus 28-án.