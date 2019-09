Van egy spanyol szálloda, ahol csak nők szállhatnak meg

Már van a kínálatban csak nőknek szóló csoportos utazás, kalandtúra és városnézés, sőt, olyan magánszigetek is, ahová csak a gyengébbik nem képviselőit engedik be – most pedig egy olyan hotel is nyílt, ahol kizárólag nők szállhatnak meg – írja a Travel+Leisure cikke alapján a Travelo.

Mallorca szigetén a 14 év feletti nőket várja tárt kapukkal a Som Dona Hotel. A Porto Cristo közelében található szálloda Spanyolország első ilyen jellegű szálláshelye, és a szolgáltatásokat is ennek megfelelően állították össze. Kellemes és intim hangulatú közösségi terek kaptak helyet a medence mellett és a tetőteraszon, van egy sikkes bár, női ízlésre hangoltak a szobák, az ételválaszték az egészséges életmódra koncentrál, de rengeteg spa, fitness és wellness lehetőség is van a kínálatban.

One resort in Spain has officially become a 'no go zone' for men!The Som Dona Hotel in Mallorca,is open to girls 14& above and welcomes all sexual orientations.However, you will see some male staff as the hotel must employ some men, in order to comply gender discrimination laws. pic.twitter.com/Lob0N3iRC9

