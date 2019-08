Túl könnyen jutnak késhez a gyerekek Nagy-Britanniában

Bár több áruház is azt ígérte, szigorít a kések megvásárlásán az Angliában és Walesben zajló sorozatos késes támadások miatt, egy teszt szerint azonban továbbra is túl könnyen tudnak hozzájutni a gyerekek a veszélyes eszközhöz.

Korábbi ígéretük ellenére több kereskedelmi lánc – például a Tesco és az Asda – továbbra is ad el késeket gyerekeknek Nagy-Britanniában – írja ellenőrök beszámolói alapján a V4NA. A Trading Standards hatóság tesztje során 2200 esetből 344 alkalommal adtak el késeket kiskorú gyerekeknek Angliában és Walesben. Egy másik felmérésben az internetes eladásokat is mérték, ott 100 online eladásból 41 alkalommal adtak el késeket gyerekeknek. Ez pedig különösen veszélyes most, amikor ugrásszerűen emelkedik a késes támadások száma Angliában és Walesben.

A Trading Standards így újra kiadta útmutatását a kereskedelmi szereplőkre vonatkozóan, arra figyelmeztetve őket, illegális dolog kést eladni 18 éven aluliaknak.

Tavaly a Tesco is az elsők között volt, akik aláírtak egy önkéntes megállapodást a kormánnyal arról, hogy csak olyan vásárlónak adnak el kést, aki bizonyítottan 18 éven felüli. A kereskedők azt is megígérték, hogy jobban felhívják a vásárlók és a dolgozók figyelmét is arra, hogy a kések korhoz kötött árucikkek, így azokat csak nagykorú személyeknek lehet értékesíteni.