Tudatos nyersanyag-felhasználásra ösztönöz a nemzetközi diákverseny

Alkalmazott kutatásokkal foglalkozó intézményként a Bay Zoltán Kutatóintézet nagyon fontosnak tartja a nyersanyagok felelős felhasználását, újrahasznosítását. A fenntartható jövő útját jelentő körforgásos gazdaságban a termékek alapanyagainak tervezett újrafelhasználása óriási lépést jelent társadalmunk ökológiai lábnyomának csökkentése felé.

E cél érdekében a Bay Zoltán Kutatóintézet nemzetközi edukációs projektet és versenyt szervezett a V4 országok iskolái számára, melynek döntőjét szeptember 27-én, a Kutatók Éjszakáján rendezték meg Budapesten.

A Nyersanyag-nagykövetek az iskolában (RM@Schools) elnevezésű nemzetközi kezdeményezés az EU támogatásával indult el 2016-ban az Európai Innovációs és Technológiai Intézet nyersanyagokkal foglalkozó tudásközpontjának (EIT Raw Materials) támogatásával. A projekt programjában ma már 11 országból több mint 20 partner vesz részt. Ennek során olyan interaktív tanulási módszert fejlesztettek ki a 10-19 éves korosztály számára, amelyben az iskolai „nyersanyag-nagykövetek” – a témával aktívan foglalkozó szakemberek és tanárok – kísérletekbe, tematikus kirándulásokba és tudománykommunikációs tevékenységekbe vonják be a diákokat.

A program célja, hogy az iskolákban kézzel fogható, interaktív oktatási technikákkal tudatosítsa az újrahasznosítás fontosságát, felkeltse az érdeklődést a nyersanyagokkal kapcsolatos tudományos és technológiai kihívások iránt,

támogatva a felelős nyersanyag-felhasználásért elkötelezett új generáció – köztük leendő szakemberek – kinevelését.

Ebből a koncepcióból született meg a Bay Zoltán Kutatóintézet javaslatára és koordinálásában a Visegrádi nyersanyag-nagykövetek az iskolában (Visegrad Raw Materials Ambassadors at Schools) projekt, amely a sikeres kezdeményezést más V4 országokra is kiterjeszti. Lengyelország és Szlovákia partnerintézményeivel együttműködve, a Visegrádi Alap támogatásával a témában versenyt is rendeztek a résztvevő iskoláknak, amelyen

a kreatív diákcsapatok egy általuk választott problémakörben végeznek kísérleteket, majd bemutatják az általuk kifejlesztettek eszköztárat és annak hasznosságát.

A budapesti döntőre mindhárom országból a nemzeti előválogatón legjobbnak ítélt csapat utazhatott: Magyarországról a KTM Újbuda Gimnázium, Lengyelországból a skawinai Maria Skłodowska-Curie középiskola, Szlovákiából pedig a kassai Poštavá gimnázium tanulói mérkőztek meg.

A döntőre a Kutatók Éjszakáján, a Csodák Palotája Öveges laborjában került sor, ahol a három csapat nemcsak a prezentációját, hanem magukat a kísérleteket is bemutatta. A szakértő zsűri végül a szlovák diákok által kidolgozott, különböző nyersanyagok fizikai és kémiai tulajdonságainak tesztelésére szolgáló „EduRAW” eszköztárat, illetve annak bemutatóját ítélte a legszínvonalasabbnak. A csapatok a szép gravírozott üvegdíj mellé helyezéstől függően 500, 300 illetve 200 euró pénzjutalomban részesültek, ezen kívül a résztvevők számos környezettudatos ajándékot, köztük egy hazai startup által kifejlesztett magbonbon meglepetést is kaptak. A diákok által készített bemutatók elérhetők a projekt weboldalán: http://www.bayzoltan.hu/hu/v4-rm-ambassadors/

Bár a verseny idén első alkalommal került megrendezésre, a projekt hosszú távú céljainak megvalósítása érdekében – és főleg a nagy sikerre való tekintettel – a projektgazda Bay Zoltán Kutatóintézet jövőre is meg szeretné szervezni, hogy a régióban ezzel is minél több iskola oktatási tartalmát támogassa.

Borítókép: illusztráció