Sok gondoskodást és odafigyelést igényelnek a kutyák

Csak felelősséggel érdemes kutyát tartani - mondja az állatvédő.

A felelős kutyatartás ott kezdődik, hogy az eb minden szükséges oltással, valamint a kötelező csip azonosítóval rendelkezik. Emellett biztosított számára a megfelelő élelmezés és a kulturált környezet, akár lakásban, akár udvarban tartott állatról van szó. Fontos odafigyelni a rendszeres féreg- és a bolhairtásra is.

– Vannak emberek, akik csak haszonállatnak tartják az ebet. Egy kutya azonban gondoskodást, figyelmet igényel a gazda részéről, ami sokszor elmarad – mondta a nool.hu kérdésére Márton Istvánné, az Érted Ugatok Állatvédő Egyesület elnöke.

Az állatvédő szerint a megfelelően tartott kutyák, ha egészségileg és lelkileg is odafigyelnek rájuk a gazdáik, nem szöknek meg, és nem is támadnak. Persze emellett is lehet példa a szökésre, vannak kutyafajták, amelyeknek kifejezetten a vérében van a csellengés.

Többmilliós is lehet a bírság A gazda köteles gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, és arról is, hogy ne szökhessen el. Kötelesség minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen beoltatni, az önkormányzati hivatalnál a kutyát ebösszeíró adatlapon bejelenteni, a négy hónapnál idősebb ebet pedig csippel megjelölni. Aki ezeket a szabályokat megsérti, illetve kutyája szökését nem akadályozza meg, állatvédelmi bírsággal sújtható, amelynek mértéke 30 ezertől akár többmillió forintig terjedhet. Ha nem megfelelő állapotban tartott állatot észlelünk, a jegyzőt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell értesíteni. Ha valaki egy tartósan láncot tartott kutyán szeretne segíteni, ugyanezeket a szerveket kell felkeresnie. Ilyenkor az állat gazdája akár 15 ezer forintos bírsággal is sújtható.

– A szökések a szukák tüzelésének időszakában megnövekednek. Olyankor leginkább a kan kutyák lógnak el otthonról, és kilométereket is képesek megtenni egy-egy szuka kegyeiért. Az ivartalanítás visszafoghatná a szökések számát, azonban fontos szem előtt tartani, hogy a beavatkozás után csak körülbelül egy hónappal kezd el csökkenni a kutyák hormon­szintje, így azonnali hatást nem várhatunk ettől a megoldástól – nyilatkozta a szakértő.

Azok a kutyák, akik már hosszabb ideje az utcákat járják, gyakrabban támadhatnak meg embert, vagy más állatot.

– Nagy úr az éhség, a fáradtság és a kilátástalanság. Abban az esetben is támadhatnak, ha sok fizikai bántalmazás érte őket az életük vagy a kóborlásuk során. Ez nem összetévesztendő azzal, hogy a megfelelően tartott kutya a saját területét védi. A háziállatokat vagy baromfikat általában azok az ebek támadják meg, amelyek nincsenek megfelelően élelmezve. Vannak kifejezetten olyan vadászkutyák, kotorékebek, hajtókutyák, amelyek ösztönösen támadnak, nem az éhség miatt fogják meg a baromfit. Ez megelőzhető, ha a haszonállatok is megfelelően el vannak zárva – magyarázta Márton Istvánné.

A szökés elkerülése miatt a kutya tartós, rövid láncra való megkötése tilos, más esetben futóláncot, vagy kellő hosszúságú láncot szabad alkalmazni, ami kellőképpen biztosítja az állat számára az akadálytalan mozgást.

Rengeteg a kóbor eb, a menhelyek és civil állatvédő szervezetek nem győzik men­teni őket.

– A kutyák nagy részében még mindig nincs csip, ezért nem mindig tudjuk beazonosítani a gazdát és a kutya lakhelyét. Sajnos ilyenkor a gazda felelősségre vonása elmarad. Egy csip nélküli talált kutya befogadója két hétig az eredeti gazdát hivatott keresni, de azután örökbe adható az eb. Ha csipes kutyát találunk, akkor tulajdonosa szinte azonnal értesíthető, de legtöbbször az ilyen gazda már keresi is a kutyáját, például a közösségi oldalak segítségével – tette hozzá az Érted Ugatok Állat­védő Egyesület elnöke.

Borítókép: Pixabay