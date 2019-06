Segítenének a gazdáknak az aszálykárok mérséklésében

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TÓTH ATTILA ZOLTÁN 58 éves korában elhunyt. Temetése 2019. június 5-én 16.30-kor lesz a táci katolikus temetőben. A gyászoló család

"Egy éve már, hogy a temEtőbe járunk, megnyugvást lelkünknek még most sem találunk. Sírod előtt állunk, talán te is látod, körülötted van ma is szerető családod." Fájó szívvel emlékezünk ZSALKOVICS JÁNOSNÉ halálának 1. évfordulóján. Szerető családod

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy GÖDRI FERENCNÉ szül. Vinniczai Julianna 76 éves korában elhunyt. Temetése 2019. június 5-én 12 órakor lesz a Sóstói református temetőben. A gyászoló család

„Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VIDA ISTVÁN volt ARÉV nyugdíjasa 77 éves korában elhunyt. Temetése 2019. június 5-én 17.30-kor lesz a Béla úti temetőben. Egyúttal köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Dr. DALA ÁGNES 75 éves korában elhunyt. Temetése 2019. június 11-én 13.30-kor lesz a székesfehérvári Csutora temetőben. A gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága férjem, édesapánk, nagyapánk, dédpapánk MAJOROS JENŐ gépészmérnök az Inotai Alukohó nyug. vezérigazgatója életének 88. évében elhunyt. A székesfehérvári Sóstói temetőben 2019. június 6-án 13.30-kor búcsúzunk Tőle. Emlékét soha nem múló szeretettel őrizzük. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZENTGYÖRGYI LÁSZLÓ 70 éves korában elhunyt. Temetése 2019. június 5-én 10.45-kor lesz a székesfehérvári Béla úti temető vízbemosásos parcellájában. A gyászoló család

"Búcsúzom tőletek, nekem így már könnyebb, értem néhanapján ejtsetek egy könnyet." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KRATANCSIK ILDIKÓ életének 57. évében elhunyt. Temetése 2019. június 5-én 9.30-kor lesz a székesfehérvári Béla úti temetőben. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS "Nem hagyott itt minket, csak előre ment." RAJNAI LÁSZLÓ 1920-2014 volt Építők Műv. Ház ny. igazgatója. Emlékét őrzi felesége Éva, unokája Laci és családja. "Azért kell sok harcot vívni idősen is, míg csendesen a szív az Úrban megpihen." /Sík Sándor/

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSER-PALKOVICS IMRE JÓZSEF életének 80. évében elhunyt. Temetése 2019. június 5-én 11 órakor a Béla úti temetőben lesz. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MOLNÁR KÁROLYNÉ (született: Deres Piroska) életének 69. évében, 2019. május 22-én elhunyt. Szerettünktől 2019. június 4-én, 14 órakor a magyaralmási temetőben veszünk végső búcsút. A gyászoló család Drága emléke szívünkben örökké él!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ALBERT MIKLÓSNÉ szül. Markó Erzsébet volt SZIM Köszörűgépgyár dolgozója 75 éves korában elhunyt. Temetése május 31-én 13 órakor lesz a fehérvárcsurgói katolikus temetőben. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PALLAG ISTVÁN JÓZSEFNÉ dr. Dr. Pintér Ilona szakgyógyszerész /Szfvár., Csapó u. 2./ 2019. május 24-én, 77 éves korában elhunyt. Temetése 2019. június 5-én, szerdán 15.30-kor Székesfehérváron a Béla úti temetőben lesz. Gyászmise aznap 19 órakor a Felsővárosi Szent Sebestyén templomban lesz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték szerették, hogy ID. GODÓ GÁBOR 75 éves korában elhunyt. Temetése 2019. június 3-án, hétfőn 14 órakor lesz a pákozdi temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk hogy BOKOR GYULA JÓZSEF az Ikarus volt dolgozója 74 éves korában elhunyt. Temetése 2019. június 7-én 11 órakor a Béla úti temetőben lesz. Kérjük a búcsúztatáson megjelenőket, hogy egy-egy szál virággal fejezzék ki együttérzésüket. Gyászoló család

"Egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég. Egy fénykép, mely őrzi emlékedet, s egy hajnali út, mely elvette az életedet. A bánat, a fájdalom, örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is szalad." Fájó szívvel emlékezünk HORVÁTH FERENC Cece halálának 30. évfordulóján. Szerető édesanyád, öcséd Tibor és családja, hugod Márta és családja

"Az Ő szíve pihen, a miénk vérzik, a fájdalmat csak az élők érzik." Fájó szívvel emlékezünk LADASOVITS JÁNOS halálának 6. évfordulóján. Szerető felesége, lánya és családja

"Minden másképp lenne, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál és ránk nevetnél, elvitted a derűt, a meleget, csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet." Fájó szívvel elmlékezünk BARICZA SÁNDORNÉ szül. Mészáros Tímea halálának 5. évfordulóján. Szülei, húga, öccse és családja

"Őrizem a szemedet " Ady Értesítek mindenkit, aki szerette, tisztelte, akiket írni olvasni megtanított, hogy VINCZE ISTVÁNNÉ daruhegyi, dunaújvárosi majd székesfehérvári tanító néni május 17-én, élete 91. évében, házasságának 69. évében visszaadta fénylő lelkét Teremtőjének. Drága szerettünktől június 7-én 14 órakor a kecskeméti Szentcsalád templom úrna temetőjében veszünk végső búcsút. A karjaimban elhunyt páromtól nagy fájdalommal köszönök el. Öreg társad bánatban, örömben: férjed Vincze István Kecskemét Hetényegyháza Helikon utca 17. Őrizem a szemedet...

"Elment egy lélek ma ismét a földről, kit szívünk többé el sosem feled. Csendesen figyelsz ránk már odaföntről. Legyen helyettünk: Isten veled!" Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédnagymamánk NEUBAUER MIHÁLYNÉ szül. Kovács Mária életének 89. évében örökre megpihent. Felejthetetlen halottunkat 2019. június 1-én 13 órakor kísérjük utolsó útjára a bodajki katolikus temetőben. Gyászoló család