Robotkarral küzdene tovább a hős asztaliteniszező lány

Szvitacs Alexa Európa- és világbajnoki érmes pingpongozó, most azonban mindent újra kell kezdenie: egy fertőzés miatt amputálni kellett bal alkarját és a lábujjait.

Szvitacs Alexa a Kecskeméti Spartacus Sportkör játékosa, kimagasló nemzetközi eredményeket elért asztalitenisz-játékos. Tavaly augusztusban azonban egy fertőzés támadta meg a 28 éves sportoló szervezetét, ami sok szempontból végzetesnek bizonyult – számol be minderről a baon.hu.

Mint írják, a lány egy éjszaka arra ébredt, hogy reszket, fájtak az ízületei és hányingere van. A gyors ügyeleti ellátás ellenére a tünetek nem enyhültek, másnap kórházba került, ahol kiderült, hogy vérmérgezése van, és azonnal dializálták.

A megrázó történetet csak tovább súlyosbítja, milyen részvétlenül közölték Alexával, hogy a mérgezés következtében el fogja veszíteni egyes testrészeit. „Amikor magamhoz tértem, láttam, hogy elfeketedtek a lábujjaim és a bal alkarom. Valamennyire tudtam mozgatni őket, de akkor nagyon fájtak” – nyilatkozta a sportoló a portálnak, majd így folytatta:

„Pár nap múlva bejöttek az orvosok, és mintha ott sem lettem volna, mondták egymásnak, hogy innen kell levágni az alkart, innen pedig a lábujjakat”

– emlékezett vissza a lány, Alexa, aki ily módon értesült az amputáció szükségességéről.

A baon.hu riportja szerint Alexa karját a könyökízület alatt távolították el, az szépen gyógyult, de a lábát ötször kellett műteni, legutóbb két hete végeztek rajta korrekciós műtétet. Két és fél hónapot töltött az intenzív osztályon.

A történtek ellenére a sportoló nem hajlandó elmerülni a keserűségben: hamar új célt talált magának, és határozott jövőképpel is rendelkezik, immár paralimpiai bajnok szeretne lenni. A rehabilitációs programon már túl van, most az erejét és az állóképességét szerzi vissza a hajdúszoboszlói fürdőben.

„Újra kellett tanulnom járni, hiszen az elején még a felállás is gondot okozott. Majd kaptam egy speciális tehermentesítő cipőt, ami a járásban segít”

– idézi a lányt a portál cikke.

„Csak arra gondoltam, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy életben maradtam és nem a jobb kezemet vesztettem el,

s azt latolgattam, hogy mikor tudok újra pingpongozni, még ha nem is ugyanúgy, mint korábban. A szüleimet is nagyon féltettem, már könnyes szemmel jöttek be hozzám, de én megnyugtattam őket azzal, hogy paralimpiai bajnok leszek” – mondta a rendíthetetlen lány, aki kiemelte azt is, hogy új célja mellett a családja is segített abban, hogy nem tört meg a lelke.

Ami a segítséget illeti, Alexa pályafutásának támogatására most széleskörű összefogás indult. Még karácsony előtt az asztalitenisz-sport nagyszabású gálát rendezett a segítésére, ahol gyűjtés indult egy, a hétköznapokban és a sportban is nagy segítséget nyújtó robotkarra és egy-egy szilikonpótlás beszerzésére, ami a járásban segíti. Alexa a gálán fogott először ütőt az eset óta.

Jelenleg a hajdúszoboszlói fürdőben kap kezeléseket és mindennap edz, hogy visszaépítse izmait és állóképességét. Várhatóan április körül elkezdheti az edzéseket és ismét önálló életet élhet, ami nagyon hiányzik neki.

„Az orvosok szerint a sportnak köszönhetem azt, hogy túléltem. Világéletemben sportoltam, a sport megtanítja az embert küzdeni és soha fel nem adni” – mondta.

Bárki segítheti Alexát A Magyar Asztalitenisz Szövetség gyűjtést szervezett Alexá­nak. A cél, hogy összejöjjön egy robotkar és két, lábra húzható szilikonpótlás beszerzéséhez szükséges 16 millió forint. Eddig ötmillió forint gyűlt össze, de a szervezők reménykednek abban, hogy a fennmaradó 11 millió is gyorsan meglesz. Az alábbi számlaszámon bárki támogathatja Alexát. Erste Bank: 11600006-00000000-82023658 Számlatulajdonos: Szvitacs Renáta. Közlemény: Szvitacs Alexa – Stay Strong.

Borítókép: Szvitacs Alexandra