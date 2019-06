Praktikák kisgyermekkel utazóknak

Érdemes megtervezni nemcsak az utazást, hanem a pihenőket is.

A szülők talán attól rettegnek a legjobban, hogy a gyermeket megviseli a hosszabb utazás, nem tud majd azonosulni a helyi kultúrával. Ugyanis akadnak olyanok, akik úgy vélik, a fiatalabb korosztályt még megzavarhatják az időeltérések, netán az eltérő időjárás – írja a Haon.

Dr. Szemán-Nagy Anita pszichológus úgy vélekedik, hogy a csöppségeket megterhelheti egy kiruccanás, azonban ismertek jó praktikák, amelyek megkönnyíthetik a helyzetünket. – Törekedjünk arra, hogy akkor keljünk útnak, ha a gyermek éppen elaludt, vagy már a kezdetekben próbáljuk elaltatni.

Nagyobb gyerekeket a kocsiban vagy a hosszabb repülőúton szórakoztatni kell, erre is remek játékok vannak, amiket együtt játszhat a család. Itt fontos megjegyezni, hogy az eltérő életkorú gyerekeknek másmilyen igényei vannak. Érdemes megtervezni, nemcsak az utazást, hanem a pihenőket is. Jó előre válasszunk ki olyan benzinkutakat, pihenőket, ahol a gyerekek mozgásigényének megfelelő játszótér is található.

De alapvetően azt gondolom, hogy egy hosszabb utazás jó lehetőség egy hosszú beszélgetésre is, amiben rengeteg olyan téma feljön, ami otthon, sokszor az időhiány miatt nem kerül megbeszélésre, ennek az utazással, nyaralással együtt járó ellazultság is kedvez – mondta.

Telefonszám, nevek

A gyermek biztonsága a legfontosabb, éppen ezért minden eshetőségre fel kell készülnünk. Persze nem szeretünk a legrosszabbra gondolni, nem is kell, de érdemes elővigyázatosnak lennünk. – Nélkülözhetetlen, hogy a gyermek tudja a saját, a szülei és a szállás nevét is, ahol a nyaralás alatt lakik (szállodában jó, ha tudja a szobaszámot is). Külföldi nyaralás esetén hasznos, ha mindezt angolul is ismeri.

Ha van a gyereknek telefonja akkor győződjünk meg róla, hogy magabiztosan tudja használni, telefonálásra is, nem csak játékszerként van nála. El kell mondani a gyereknek, hogy mindig a szüleivel kell maradnia, vagy a szüleinek tudnia kell, hogy pontosan hol van. Kisebb gyerkőcök esetén hasznos lehet, ha a szülő neve, telefonszáma egy kis papíron a zsebében van – fűzte hozzá.

Érvényes okmányok

A szakértő végül felhívta a figyelmünket, hogy a gyermek érvényes okmányai, alapvető gyógyszerek, továbbá a számára fontos tárgyak, könyvek semmiképp se maradjanak otthon. – Rendszeresen szedett gyógyszereket soha ne adjunk fel csomagként, azt mindig a kézipoggyászunk tartalmazza.

Problémát jelenthet, ha hűtést vagy speciális tárolási körülményeket igénylő gyógyszert kell vinnünk, ezek célországbeli beszerezhetőségéről jó előre tájékozódjunk. Krónikus betegségek esetén érdemes lehet a leleteket és zárójelentéseket online tárhelyen, lehetőleg az e-mail-boxunkban, lefotózva elérhetővé tenni – mondta végül.