Piacokat érintő korlátozások, vállalkozásokat segítő intézkedések vidéken

A koronavírus-fertőzés veszélye miatt korlátozták több vidéki városban, hogy egy időben hányan tartózkodhatnak a piacokon. Van, ahol újra bevezették az idősek vásárlási idősávját. Miskolcon a tesztelést próbálja felgyorsítani az önkormányzat, Kaposváron, bár az előírásokkal összhangban bezárt a központi könyvtár, ismét visznek házhoz vagy munkahelyre könyveket. Kiskunfélegyházán bérleti díj elengedésével vagy mérséklésével segítenek vállalkozásoknak.

Győrben szabadtéren mindenhol kötelező a maszk viselése, amennyiben látótávolságon belül másik ember is tartózkodik. Ez alól az egy háztartásban élők képeznek kivételt – jelentette be közösségi oldalán Dézsi Csaba András polgármester.

Szeles Szabolcs alpolgármester szintén Dézsi Csaba András közösségi oldalán adott tájékoztatást arról, hogy a Vásárcsarnokban egyidejűleg legfeljebb háromszáz ember tartózkodhat, a piacon pedig ezer. Ebbe a kiszolgálószemélyzet és az eladók is beletartoznak. A szabadidős sportolásra igénybe vehető Barátság parkot harminc napra lezárták.

Nyíregyházán a zöldségpiacok és a Tokaji úti iparcikk- és nagybani piac kivételével minden városi piac működését felfüggeszti a városüzemeltető társaság. Az iparcikkpiacon egyidejűleg négyszáznál több ember nem tartózkodhat. Az önkormányzati közszolgáltató cégeknél határozatlan ideig szünetel a személyes ügyfélfogadás.

Miskolcon operátori munkakört ellátó önkormányzati dolgozókkal segítenek a mentőszolgálatnak; emellett megkezdődött a munka a belvárosban lévő ITC-székház mellett újabb tesztállomások kijelöléséért. Több városrészben tervezik tesztállomások kialakítását, hogy fel lehessen gyorsítani a mintavétel folyamatát.

A borsodi megyeszékhelyen továbbra is nyitva vannak a piacok. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által üzemeltetett Búza téri őstermelői piac, a Vasgyári piac és a Zsarnai piac is a megszokott nyitvatartás szerint várja a vásárlókat.

Békéscsabán az általános közterületi kötelező maszkviselés mellett a polgármester elrendelte a CsabaParkban található kutyafuttató bezárását, mivel ott kialakulhatnak csoportosulások.

Zalaegerszegen csütörtöktől kötelezővé vált a maszkviselés a buszmegállókban, buszvárókban, az autóbuszállomáson, a vasútállomáson, továbbá a bevásárlóközpontok parkolóiban, a piacokon és a vásárokon, valamint az oktatási, nevelési intézmények közterületre nyíló bejáratának 20 méteres környezetében.

A Zala megyei Surdon az önkormányzat saját költségvetése terhére a település valamennyi lakóját önkéntes alapon teszteli. A több mint 600 lelkes település lakói közül az első körben 110 embernek kétféle tesztet vásároltak.

A szintén zalai, mintegy 670 lakosú Beleznán az önkormányzat a szennyvíztisztító-telepén vetet mintát – a nagyvárosokhoz hasonlóan -, hogy az eddig fertőzésmentesnek tudott településen kimutatható-e a koronavírus örökítőanyaga.

Fekete Zsolt, Salgótarján polgármestere közölte, csütörtöktől a megyeszékhely egész területén kötelező a maszk használata a közterületeken is, kivéve a parkokban és zöldterületen. Nem kell maszkot hordaniuk a hat éven aluli gyerekeknek és a sporttevékenységet végzőknek. A közterületi maszkhasználatot a rendőrség ellenőrzi.

Balassagyarmaton önkéntesekként, illetve a szakmai gyakorlatuk részeként kórházban vállalt munkájukkal segítik a koronavírus-járvány elleni védekezést a Szent-Györgyi Albert Technikumának tanulói. Kalóz Erika, a technikum ápolóképzéséért is felelős igazgatóhelyettese az MTI-nek elmondta: nyolc tanulójuk két hete dolgozik a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet Covid-, illetve neurológiai osztályán.

Kecskeméten a helyi operatív törzs határozata alapján november 16-a és december 11-e között szünetel az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban. Arra kérik a kecskemétieket, hogy telefonon, e-mailben vagy elektronikus úton intézzék ügyeiket.

A Bács-Kiskun megyei Kiskunfélegyházán az önkormányzat elengedi a bérleti díját a szerdától zárva tartó mozinak. Egy hónapra szintén elengedi azoknak a bezárásra kényszerülő vállalkozásoknak a bérleti díját, amelyek az önkormányzattól bérlik helyiségüket, a házhozszállítást végző vendéglátóhelyek bérleti díját pedig 30 napra a felére csökkenti – tudatta közösségi oldalán Csányi József polgármester.

Kiskunhalason újra bevezették az idősek vásárlási idősávját is, de csak a piacon. Szerda és szombat délelőtt 11 órától 12 óráig csak a 65 éven felüliek vásárolhatnak a piacon.

Kaposváron újra házhoz szállítja a kölcsönözhető könyveket a Takáts Gyula Könyvtár csütörtöktől. A kormány döntése értelmében zárva tartó intézmény csütörtökön arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a központi könyvtárába beiratkozott aktív, kaposvári olvasók – a tavaszi pandémiás időszakhoz hasonlóan – kérdőív kitöltésével vagy telefonon kérhetik az online katalógusból kiválasztott kiadványok kiszállítását az otthonukba vagy a munkahelyükre. A visszavett könyvek karanténba kerülnek. Karanténban lévő, beteg vagy fertőzött olvasókhoz nem visznek könyvet – olvasható az intézmény közleményében.

Egerben újranyitják a tavasszal már működtetett fertőtlenítő és információs pontokat a város frekventált részein. Működtetésükben a bezárt helyi cégek és intézmények munkatársai segítenek – mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Mirkóczki Ádám polgármester.

Gyöngyösön ugyan elmarad adventi programsorozat, de advent négy vasárnapján meggyújtják a városi koszorú gyertyáit és a Fő téren felállítják a mindenki karácsonyfáját, ahol szintén lesz gyertyagyújtás és betlehemi állatsimogató is. A parkok, zöldterületek és erdő kivételével péntektől Gyöngyös teljes területén kötelező a maszkviselés, beleértve a városhoz közigazgatásilag tartozó Farkasmály, Mátrafüred, Sástó, Mátraháza és Kékestető épített területeit.

