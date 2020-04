Párásodik a szemüvege, ha fölteszi a maszkot?

Vannak trükkök, amikkel ezt megelőzheti.

A szemüvegesek bosszankodva tapasztalják, hogy amint felteszik a maszkot, kilégzéskor a párafelhő lecsapódik a lencséken, így aztán hosszú másodpercekig semmit nem látnak. Szerencsére több megoldás is létezik, hogy ezt elkerüld, mutatjuk – írja a Ripost.

Egyre többen viselnek maszkot a koronavírus járvány miatt, és kiderült, hogy a szemüvegesek számára nem is egyszerű a dolog. Ugyanis a lehelet a nem szorosan záródó maszkoknál pont az orrnyeregnél távozik, egyenesen a lencsékre – amik azonnal be is párásodnak. Vannak azonban trükkök, amikkel ezt megelőzheted.

1. Szappanos vizes lemosás

Nem új keletű a maszk miatt párásodó szemüveg problémája, ugyanis szemüveges orvosok életét is megkeseríti a jelenség. Még tanulmány is készült a témáról 2011-ben, amiből kiderült, hogy sok orvos műtét előtt szappanos vízzel mossa le a lencséket, és így hosszú időre elkerülhető a párásodás. Rögtön azelőtt, hogy feltennéd a maszkot, mosd le a szemüveged. Utána vagy hagyd levegőn megszáradni, vagy finom szövettel töröld le óvatosan a nedvességet.

A brit tanulmány szerint ezután nem lesznek párásak a lencsék, mert a szappanos víz vékony filmréteget képez rajtuk. Bár egész napra nem tart ki a megoldás, pár órát ki tudsz húzni vele párásodás nélkül.

2. Orrhoz igazítás

A Tokiói Városi Rendőrkapitányság útmutatása alapján egyszerűen hajts vissza pár centit a maszk tetejéből, mielőtt felveszed. Így több helye lesz távozni a leheletednek, és nem a szemüvegen csapódik le a pára. Hátránya, hogy így kisebb lesz a maszk felülete, és nem is véd annyira, mint a visszahajtás nélkül. Ebben a videóban megnézheted hogyan kell lehajtani:

3. Kitámasztás zsebkendővel

Hajtogass téglalap alakúra egy papír zsebkendőt, és tedd az orrnyerged és a maszk közé. A zsebkendő elnyeli a kilégzéskor keletkezett párát, ami így nem a szemüvegeden csapódik le.