Nem árt vigyázni a trambulinnal

A trambulinok meghódították a családi és társasházak kertjeit, valamint a szabadidőparkokat. A gyerekek és a felnőttek is imádják, mert felszabadító érzés ide-oda ugrálni – írja a Csupasport.

– figyelmeztetett írásában a Der Standard című lap –, grazi baleseti sebészek rámutattak, hogy Ausztriában évente majd’ 10 ezer gyerek kerül kórházba egyenesen a trambulinról. Holott, mint mondták, a balesetek jelentős része megelőzhető lenne.

Stájerországban évente 1200 gyermek szenved balesetet ugróasztalon, közülük négyszázat – akik még nem töltötték be a tizennégyet – a grazi egyetemi klinikán látnak el.

Az intézmény vezetője, Holger Till szerint a trambulinőrület 2005-ös fellángolása óta a sérülést szenvedő kicsik száma fokozatosan emelkedik. 2006-ban még „csupán” 76 sérültet kellett ellátniuk. Azóta azonban rengeteg bel- és kültéri trambulinpark nyílt Ausztriában is.

A grazi orvosok a legkülönbözőbb „ugróasztalos” sérülésekkel találkoztak már:

ficamok

ín- és szalagszakadás

gerincsérülés

agyrázkódás

vesesérülés

Egy osztrák tanulmány készítői összesen 275 olyan szülőt kérdeztek meg, akiknek gyermeke ugrándozás közben sérült meg. 15 százalékuk úgy nyilatkozott, hogy csemetéjük maradandó egészségkárosodást szenvedett.

„Nem akarjuk senki kedvét elvenni a trambulintól. Sőt a sérülések ellenére is mindenkit arra ösztönzünk, hogy használják az ugróasztalt, mert segítségével fejleszthetjük a koordinációt, a mozgékonyságot, valamint a gyorsaságot is. Csak közben be kell tartani a szabályokat.”