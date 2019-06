Nem árt vigyázni a kutyasamponokkal

Néhánynál ugyanis problémákat talált a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A közelmúltban a Nébih a hazánkban fellelhető kutyasamponokat vizsgálta részletesen. A nagy kutyasampon tesztjében a hivatal érdekes és figyelemreméltó eredményeket állapított meg az úgynevezett Szupermenta programjában – írja a Kutya magazin.

A huszonnégy tesztelt termékből összesen négy készítmény nem tartalmazta azt a hatóanyag mennyiséget, ami a termék tubusán fel volt tüntetve. Az átfogó vizsgálat lezárultával két, a hazai nyilvántartásban is szereplő termékkel kapcsolatban figyelmeztette a gyártót a hatóság, az egyiknél a jelöléssel, a másiknál a jelöléssel és a hatóanyag-tartalommal is probléma volt.

A Nébih kötelezte az érintett vállalkozásokat a hibák javítására.

A tesztek során összesen huszonnégy kutyasampont ellenőriztek a Nébih munkatársai, a termékek a biocid (állatgyógyászatban használatos), a gyógyhatású és az állatgyógyászati készítmények kategóriájából kerültek ki.

A minták többségét, összesen 19-et hazai kiskereskedőknél vették le a szakemberek, míg további 5 termék – online rendeléssel – külföldről érkezett. Utóbbi csoportnál érdemes tudni, hogy ezek a készítmények nem rendelkeznek Magyarországon a forgalmazáshoz szükséges engedéllyel.

Nagy óvatosságot igényelnek az ilyen online vásárolt szerek, mert ezeket nemcsak, hogy a hazai hatóságok nem engedélyeztek, de általában az európai normáknak sem felelnek meg, de olcsóságuk miatt mégis nagyon vonzóak.

Ráadásul külföldi webshopokból azonban bármelyikünk számára elérhetőek, így mindenképp érdemes vizsgálni, hogy mennyire megbízhatóak. Abban biztos vagyok, hogy egyikünk sem szeretné, ha a kutyáján tesztelné le egy szerről, hogy jó-e vagy nem.

A régi mondás itt is igaz, hogy bizony olcsó húsnak híg a leve, így ezért elsősorban a hazánkban vásárolható és ellenőrzött termékek használatát ajánljuk.

A hivatal közleményben hívta fel a figyelmet arra is, hogy az interneten vásárolt, hazánkban nem engedélyezett 5 állatgyógyászati készítményből 3 termékben volt kevesebb a hatóanyag a csomagoláson ígért mennyiséghez képest.

Ami külön probléma lehet a gazdiknak és a hazai hatóságnak is, hogy ezekkel a kutyasamponokkal szemben nem tud eljárni a hatóság, de ez az eredmény is alátámasztja, hogy a Magyarországon nem engedélyezett készítmények használata bizony többszörösen kockázatos.

Azért jó híreink is vannak, ugyan is a Nébih laboratóriumi szakemberei, a hatóanyag-tartalom mellett, szúrópróbaszerűen ellenőrizték a kutyasamponok bakteriológiai tisztaságát, pH értékét, valamint sűrűségét is, és szerencsére mindent rendben találtak.

Ellenben a legfontosabb paraméter, azaz a hatóanyag-tartalom esetében nem.

A hazánkban engedéllyel rendelkező készítmények közül 1 termék a dokumentációban jelölthöz képest kevesebb hatóanyagot tartalmazott. Ugyanennél a készítménynél, valamint egy biocid kutyasamponnál probléma volt az is, hogy a magyar nyelvű információkat csak a termék felbontásával ismerhették meg a vásárlók. Mindezek miatt a Nébih figyelmeztette az érintett vállalkozásokat és előírta számukra a hibák kijavítását.

További információk, érdekességek és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Szupermenta termékteszt oldalán.