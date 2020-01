Négyféle megjelenéssel választható az Aston Martin-helikopter

Először készítettek külső-belső megjelenést egy légijármű számára az Aston Martin mérnökei, az Airbus ACH130-asből készül a limitált széria.

Visszatérő elem, hogy a luxusautók gyártói a légijárművek világában is kipróbálják magukat, a Mercedes még 2011-ben készített helikoptert, az orosz Aurus augusztus végén mutatta meg a nagyvilágnak az Ansat gyártóval közösen készített helikopterét, most pedig az Aston Martin közösködik az Airbus-szal egy limitált szériás ACH130-as erejéig – számolt be az Autó-Motor.

Az autógyártó formatervezői és mérnökei összesen négyféle belső kialakítást készítettek, és négyféle külső fényezést is készítettek, amelyek kombinációjából az ügyfél kiválaszthatja a neki leginkább tetszőt. Bőrkárpit borítja a karbonvázas üléseket, a fejtámlákon ott látható az autógyár szárnyas logója, a műszerfalon elhelyezett plaketten a sorozatszám mellett a megrendelő nevét is elhelyezik – ha az úgy kéri.

Az ACH130 Aston Martin kivitelt elsősorban olyanoknak szánják, akik saját maguk vezetik a helikoptert. A pilóta mellett hat utasnak van hely a fülkében, utazósebessége 250 km/óra, a hatótávolság pedig 643 km.

Némileg megkönnyítette az Aston Martin tervezőinek a dolgát, hogy az Airbus konstruktőrei kezdettől fogva a nagy értékű sportkocsik világát akarták megidézni az ACH130-assal.