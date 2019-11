Mire és kinek jó a pilates?

Minden izmot megmozgat, gyönyörűen formál, erősít, nyújt, csodálatos tartást ad, és még a gerincet is kíméli.

Átmenet a keleti és a nyugati kultúra között.

A pilatest a német Hubertus Pilates találta fel, aki asztmában, angolkórban és ízületi fájdalmakban szenvedett születése óta. Hogy enyhítsen betegségein, egész életét a sportolásnak, az egészséges életmódnak szentelte. Hódolt a testépítésnek, jógázott, gimnasztikázott, majd bokszolóként és önvédelmisport-oktatóként is dolgozott. Kutatásait önmaga gyógyítása inspirálta – írja cikkében a Csupasport.

A pilatest Man-szigetén kezdte el kialakítani, s e programot eredetileg az első világháborúban megsérült katonák számára állította össze – rehabilitációként. A módszert Controllnak nevezte el, s 1926-ban Amerikába költözött, hogy szélesebb körben is népszerűsítse.

New York-ban nyitott is egy tornatermet, amely igen hamar közkedvelt lett. Itt a rehabilitáció mellett táncosképzéssel is foglalkozott. Ebből adódott, hogy a profi táncosok is hamar felismerték a módszerében rejlő lehetőségeket: főként azt, hogy feszesíti az izmokat és rugalmassá tesz – sportsérülések nélkül! Híres színésznők is a pilatest választották alakformáláshoz, például Gwyneth Paltrow és Kate Hudson.

„Ez egy olyan fizikai mozgás, mely a koncentráción alapul. A gyakorlatok végrehajtása meghatározott légzéssel, megfelelő időtartamig, az erőközpont alkalmazásával történik – foglalta össze Aranyos Veronika a pilates lényegét. – Koncentráció, központosítás, irányítás, légzés, precizitás és áramlás. Ezek a fő alapelvek.”

Pontosabban:

Koncentráció – vagyis a tudatosság, a figyelem fókuszálása.

Irányítás – kulcsfontosságú rész a kontrollált mozgássorozatok és a légzéskoordináció optimális összehangolása.

Központosítás – az erőközpontból kiinduló mozdulatok.

Légzés – megfelelő légzéstechnika/megfelelő légzéssel stabilizálható a gerincoszlop. A helyes/tudatos légzés azért fontos, mert ez adja meg a mozgás dinamikáját.

Áramlás – minden mozgásnak saját üteme van, s ezek az ütemek állnak végül össze egy nagy egésszé.

Precizitás – kevés ismétlésszám, tökéletességre való törekvés.

A koncentráció ahhoz segít hozzá, hogy egységbe kerüljön a test és a lélek, méghozzá az elme lekötése nélkül. A pilates egyfajta átmenetet jelent a keleti és a nyugati mozgáskultúra között.

Ötvözi a jóga hatásmechanizmusát a nyugati, dinamikus mozgásritmikával. Megtalálhatóak benne a thai chi, valamint a görög és római harci mozgások fő elemei is.

A pilatesmozdulatok ugyan nem gyorsak, ám éppen ebben rejlik a „titok”: minden fázist sokáig ki kell tartani, ami nagyon fárasztó tud lenni. A gyakorlatok közben fontos, hogy kellőképpen feszes legyen a fenék, a comb és a has, mivel az erőközpontot a has jelenti és a hát hátsó része, a medence, a far izmai.

Nagyon lényeges, hogy a gyakorlatot végző személy összpontosítson a mély haránthasizomra, a far- és a belső comb izmaira, a medencefenék záróizmaira, mivel minden mozdulat innen indul ki, s áramlik a többi izomcsoport felé. Az irányítás tudatosan történik, méghozzá úgy, hogy a köldököt be kell húzni a gerinc felé, az alsó lengőbordákat pedig meg kell emelni.

A feladatok célja, hogy megerősödjenek a mély hasizmok, miközben megtanuljuk a medence és más ízületek stabilizációját, a helyes testtartást, majd később a tudatosan izolált izommozgást.

Figyelnünk kell a mellkas, nyak, fej, medence, vállak helyzetére. Fontos, hogy a fej és a nyak természetes ívét megtartsuk (ehhez hozzásegíthet egy kispárna, mint „segédeszköz”). Ügyelni kell a vállak és a lapockák megfelelő helyzetére is, hogy ne feszüljenek meg a gyakorlatok során. Az ágyéki gerincet és a medencét semleges helyzetben kell tartani, és a felső hátgerinc természetes ívére is figyelni kell a mellkasi bordakosár helyzetét „beigazítva”.

A pilates nagyon hasznos lehet azoknak, akik gerincbántalmakkal küzdenek: hát- és gerincpanaszok, ízületi- és reumatikus betegségek esetén. Jó megoldást nyújthat irodai munkát végzőknek: segíthet a kényelmetlen székek, az ülőmunka miatt kialakult helytelen testtartás következményeinek helyrehozásában. Remek rehabilitációs módszer sérülések, műtétek után, és még az élsportolók is használhatják kiegészítő edzésként.

