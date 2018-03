Miért fogyasszunk fűszernövényeket?

Mert például gyulladás, nátha és stressz ellen is segítenek.

A fűszernövények ízletessé teszik ételeinket, de ennél többet is tudnak! A Mindmegette cikkéből kiderül, mire is lehet még használni őket.

GYULLADÁSRA

A zsálya cserzőanyaga gondoskodik arról, hogy a nyálkahártya összehúzódjon, és a baktériumok nehezebben jussanak be a szervezetbe. Ha a szájban alakul ki a gyulladás, segít a zsályateás öblögetés. Ehhez 1 ek zsályalevelet forrázzon le 1 csésze vízzel.

KERINGÉSSERKENTŐ

Nem csak a hús és a hal lesz finomabb tőle, a rozmaring a puffadást is megelőzi. A fűszernövény a testet és a lelket egyaránt felfrissíti. Reggelente nehezen ébred? Rozmaringteával lendületbe hozhatja a vérkeringést: 1 tk rozmaringlevelet öntsön le 250 ml forró vízzel.

NÁTHA

A zsázsában rengeteg a vitamin és az ásványi anyag, ezért nem hiányozhat a konyhából. Van benne mustárolaj is, ennek köszönhetően erősen fertőtlenítő hatású. Nagyszerű ízét élvezheti friss sajttal megkent kenyéren vagy salátában.

STRESSZ ELLEN

Amikor ujjaival szétmorzsolja a citromfű leveleit, rögtön érezheti a tipikus illatot, mely segít az ellazulásban. Ezenkívül a citromfű szív-, gyomor- és bélpanaszok esetén is jótékony. Elég naponta többször 1-1 csészényit fogyasztani a friss levelekből készített teából.

MÉREGTELENÍTÉS

A petrezselyem több C-vitamint tartalmaz, mint a citrom, ezenfelül gazdag kalciumban és folsavban, sőt, még mangán is van benne! Ezek az ásványi anyagok fontosak a csontozatnak, valamint elősegítik méregtelenítést. A petrezselyem a főzésnél is jolly joker: nemcsak a levesekhez és salátákhoz illik, hanem a főfogásokon is finomít. Túl sok hagyma volt az ételben? Étkezés után rágcsáljon petrezselyemlevelet, hogy elűzze a kellemetlen szájszagot!

EMÉSZTÉS

Az oregánó fanyar aromája kiválóan illik a földközi-tengeri konyhához. Ez a fűszernövény remek természetes gyógymód gyomor- és bélpanaszokra: 1 csésze, 1 tk friss oregánóból készült tea fertőtleníti a gyomrot, és javítja az emésztést. A teának langyosnak kell lennie, és kis kortyokban érdemes fogyasztani.

