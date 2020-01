Megvegyem vagy ne vegyem? A szemmozgás elárulja

A fogyasztói magatartások kutatásával foglalkozó központ kezdte meg működését a Pécsi Tudományegyetemen. Egyebek mellett szemüvegbe épített, a szem mozgását követő kamera is segíti a Pécsi Tudományegyetem (PTE) közgazdaságtudományi kara munkatársainak kutatásait – közölte a PTE.

The CoRe lab néven a kar keretein belül nemrégiben kezdte meg működését egy fogyasztói magatartáskutatással foglalkozó központ. Az innovatív marketingkutatási módszerekre összpontosító központ eszközparkja – írták – lehetővé teszi, hogy például mobil és stabil szemkamerás méréseket is végezzenek, valamint virtuális valóság technológiákat is alkalmazzanak a kutatások során.

Németh Péter, a Fogyasztói Magatartáskutató Központ vezetője az MTI érdeklődésére előbbivel kapcsolatban elmondta, kevés vállalat, illetve akadémiai kutató alkalmazza még az úgynevezett eye tracking technológiát. Kiemelte:

a kamera képes az ember szemének mozgását követni; a stabil szemkamerát használva egy monitor előtt ülő alany szemmozgását vizsgálhatják, míg a mobil szemkamera egy szemüvegbe építve követi a látószerv mozgását.

Kifejtette: a technológiát a pedagógia, az orvostudomány, a sporttudomány és a marketing területén is alkalmazzák. Mint mondta, a the CoRe lab esetében fogyasztói magatartásokat vizsgálnak a kamerák segítségével. Azt kutathatják, hogy egy adott termékre, termékkategóriára felfigyel-e az alany, vagy mennyire hatékony egy adott termékkihelyezés, üzleten belüli kommunikációs anyag. A stabil szemkamerával pedig egy weboldal felhasználóbarát jellegét, illetve egy internetes vásárlási folyamat gördülékenységét, hatékonyságát tudják mérni.

Németh Péter ismertetése szerint a központ már dolgozott együtt szállodával és kereskedelmi lánc üzletében is végeztek méréseket a mobil szemkamerával.

A központ vezetője fontosnak tartja a vállalatokkal való együttműködéseket, éppen ezért több kurzuson is a hallgatókkal közösen valós vállalati problémákon dolgoznak és a laborban is több olyan projekt fut, amelynek keretében hallgatók vesznek részt kutatóként a vizsgálatokban – mondta.