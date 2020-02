Megannyi élményt tartogat nekünk Európa egyik legnaposabb városa

A Provence legnagyobb városának számító francia településen évente 2900 órán át süt a nap, és ezzel Marseille Európa második legnapsütöttebb városa. Ma már hazánkból is könnyedén elérhető, ezért érdemes ide terveznie az idei nyaralását!

Európa egyik legősibb kikötővárosa a különböző etnikumok és kultúrák olvasztótégelyévé vált az évszázadok során –olvasható a Fanny magazin cikkében. Az ókori görögök érkeztek ide elsőként, akiket a perzsák, a vizigótok, az észak-afrikaiak és még vagy száz más náció követett. Eme sokszínűség nyomait máig őrzi a település, itt egyetlen pillanatig sem lehet unatkozni, a mediterrán éghajlat és a tenger közelsége miatt pedig egész évben kellemes az idő.

A nagy kékség

A régi kikötő, azaz a Vieux Port megtestesíti mindazt, ami ízig-vérig Marseille. Ez a város szíve, ide futnak be a turistahajók, és innen indul útnak éjjelente az összes helyi halász, hogy aztán reggel a halpiacon friss áruval várják a vásárlókat. A színes, századelőről származó házak mellett modern épületek is helyet kapnak, melyek aljában tengerre néző éttermek és hangulatos, mindig teli kiskocsmák fogadják a betévedőt. Innen néhány lépésre pedig már a Le Panier negyed utcáit barangolhatja be.

Emlékek nyomában

A kötelező látnivalók közül, mindenképpen tekintse meg a Notre-Dame de la Garde bazilikát: az ikonikus épület a város legmagasabb pontján áll, a tetejéről Szűz Mária néz le, kilencméteres aranyszobra közel négy tonnát nyom. A bazilika belső tere gyönyörűen díszített, ám az az igazán ámulatba ejtő, hogy itt kap helyet minden, az elmúlt évszázadok alatt felhalmozott fogadalmi relikvia és ajándék, amit az erre járók köszönetképpen hátrahagytak. Tekintsen le a hegyről: a marseille-i panoráma életre szóló élményt jelent!

Tanács: A városi üzemeltetésű Colorbüs Marseille buszjárataival olcsón, célzottan érheti el a turistalátványosságokat.

A regényhős szigete

If vára egy parányi szigeten áll, ahova egy tízperces hajóúttal juthat át. Neve Alexandre Dumas klasszikus regényéből, a Monte Cristo grófjából csenghet ismerősen. Marseille népszerű híressége ugyan nem élő alak, mégis sok-sok turista elzarándokol képzelt élete leghíresebb állomására. A 16. századi kastélybörtön leghíresebb lakója a valóságban Mirabeau, a francia forradalom egyik hőse volt.

Fókuszban az étkezés

A sok zöldség, a friss hal, az aromás olívaolaj, a gyakran használt fokhagyma és jó bor biztosítja, hogy az itt élők átlagéletkora a legmagasabb egész Franciaországban. Az étkezések, mint bárhol a mediterrán régióban, errefelé is komótosan és változatosan zajlanak. A reggelit sokan a tengerpartot övező kávézók egyikében fogyasztják el, míg a vacsorát csakis este nyolc után, nagy társaságban. Amennyiben a városban ebédel, keresse a plat du jour-t, azaz napi ajánlatot, ami minden étteremben elérhető.

Ezt meg kell kóstolni!

Bouillabaisse: A tradicionális marseille-i halleves 7-8 különböző halfajtából készül, kötelező enni belőle! Navette de Marseille: A város desszertje ez az apró, hajó formájú, narancsvirágvízzel ízesített keksz, amely a legendák szerint a matrózoknak hozott szerencsét. Anchoïade: A szardella, fokhagyma és olívaolaj keverékéből készült pástétomot délutánonként, pirítósra kenve fogyasztják.

Látnivalók a városon túl

Aix-en-Provence: Provence egykori fővárosa ma gyógyfürdőhely, a művészetek, a kutak és a platánok városa. Cézanne műtermét mindenképpen látni kell, de a kulturális séta előtt érdemes a városka főterén lévő piacon is elidőzni.

Avignon: Sétáljon a pápák városában! Érdekesség a Pont d’Avignon, azaz az avignoni híd, mely a Rhône folyót ívelné át. Valójában csak egy fél híd, mert annyiszor vitte el az áradat, hogy a 17. században – miután egy áradás elsodorta a nagyobbik részét – már nem építették újra. A híres félbemaradt híd mellett, az erődítmények és a számtalan templom igazi időutazásra hív.

Calanques Nemzeti Park: 2012-ben a Marseille-hez közeli kis öblöket (calanque-okat) nemzeti parkká nyilvánították. Ez a partszakasz 20 km hosszan terjed Marseille és Cassis között. A csodás tarajos, fehér mészkő sziklák, fenyők, kis szigetek, félszigetek igazán egyedülálló látványt nyújtanak.