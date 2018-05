Május utolsó hétvégéjén a természeté a főszerep

2018. május 25-27. között immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre Gödöllőn a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál, mely mára az ország legnagyobb természet- és környezetvédelmi rendezvénye lett – hangzott el az esemény hivatalos sajtótájékoztatóján az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

Székelyhidi Tamás, a Fesztivál főszervezője ismertette az eddig elért eredményeket, majd elmondta, hogy

a 2018. évi nevezések között ismét szerepel Sir David Attenborough, aki az idei filmszemlére három alkotását is nevezte,

és akinek a jelenléte egyértelmű elismerést jelent a Fesztiválnak – olvasható a recity.hu oldalán.

A színvonalas, nemzetközileg is elismert alkotók filmjei mellett a szervező külön kiemelte a Kárpát-medencei filmszemle gazdagságát, és a magyar ajkú alkotók kiemelkedő részvételét a Filmszemléken és az országos filmnapokon.

3 nap a természetvédelem jegyében

A Fesztivál 3 napja alatt a fő vetítési helyszíneken (a Királyi Kastély Lovardája) és a gödöllői Alsóparkban egyaránt

ingyenesen látogatható valamennyi program.

5 helyszínen párhuzamos vetítésekkel várják a nézőket, lesznek angol nyelvű vetítések, és kifejezetten a diákoknak összeállított tematikus filmcsomagok is. A Fesztivál pénteki Diáknapjára már most több mint 700 diák regisztrált. (Az egyéni látogatók számára a regisztráció nem szükséges.)

Trash Art Magyarország

A Fesztivál szervezői több különleges eseményre is felhívták a figyelmet. Az unikális Trash Art Magyarország kültéri szobor pályázat és kiállítás keretén belül idén már középiskolások, amatőrök és művészek egyaránt megmutathatták gondolataikat az idei téma, a biodiverzitás témakörében. A kiállítás célja a társadalom figyelmének felhívása napjaink egyik legégetőbb problémájára, a hulladékok keletkezésére és a megfelelő kezelés fontosságára.

A szobrok először a gödöllői fesztiválon mutatkoznak be, majd a zsűri által legjobbnak ítélt alkotások május 28. és június 30. között – időszaki kiállításként – a Királyi Kastély Parkjában lesznek ingyenesen megtekinthetők. Ezután megjelennek több neves hazai fesztiválon is (Művészetek Völgye, Sziget Fesztivál).

Az idei Trash Art Magyarország programhoz a ReCity Magazinnak is van némi köze, ugyanis főszerkesztőnk, Doró Viki a program koordinátora.

2018-ban a Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. és a HEINEKEN Hungária Zrt. a Trash Art Magyarország verseny kiemelt támogatója.

„Sörgyártóként kiemelt figyelmet fordítunk a természeti erőforrások tudatos és fenntartható felhasználására.

’Csapoljunk jobb világot’ stratégiánk keretében azt a célt tűztünk ki magunk elé, hogy 2020-ra a világ legkörnyezetbarátabb sörgyártója legyünk.

Ezzel összhangban keressük folyamatosan azokat a lehetőségeket, melyekkel a kalásztól a korsóig fenntarthatóvá tehetjük gyártásunkat, illetve azokat a partnereket, akikkel közösen szemléletformáló kampányokat valósíthatunk meg. A Trash Art fesztiválon 2 olyan szobor is látható lesz, amely a HEINEKEN sörgyártási hulladékából készült. Bár hulladékunk 98%-át már most is újrahasznosítjuk, nagyon örülünk, ha a maradékból kreatív alkotás születik. A Trash Art fesztivál zárónapjára pedig egy programmal is készülünk, Gödöllőn rendezzük meg a Dobd a C-t! felsőoktatási versenyünk döntőjét, amelyen főiskolás és egyetemista diákok szerte az országból a HEINEKEN karbonlábnyomának csökkentését megcélzó kreatív projekt-ötleteiket mutatják be” – ismertette a cég kommunikációs vezetője, Bors Kata.

További információkat ezen a linken találhat.

Borítókép: A Trash Art Magyarország által kiállított hulladékszobrok a III. Nemzetközi Természetfilm Fesztiválhoz kapcsolódó kiállításon a gödöllői Grassalkovich-kastély udvarán 2017. május 27-én.

MTI Fotó / Máthé Zoltán