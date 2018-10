Magyar a világ egyik legjobb pezsgője

A Kreinbacher a Champagne és Pezsgő Világbajnokságon nyerte el a rangos elismerést.

A nem hagyományos szőlőfajtákból készült brut pezsgők világbajnoki címét nyerte el a somlói Kreinbacher Birtok Prestige Brut Magnum 2013 pezsgője a Champagne és Pezsgő Világbajnokság (CSWWC) londoni díjátadóján, a borászat emellett megkapta a legjobb magyar pezsgőnek járó elismerést is.

A világ legrangosabb pezsgőversenyeként számon tartott CSWWC szakértő zsűrije a 2018-as mezőny aranyérmesei közül választotta ki a legkiemelkedőbb tételeket. Az összesen 25 trófeát, köztük a kilenc nemzeti trófeát és a hét, stílusonként kihirdetett világbajnoki címet szerda este jelentették be Londonban, ahol a kategóriagyőzteseknek járó Best in Class nagydíjakat is átadták – közölte az MTI-vel csütörtökön a Kreinbacher Birtok.

A somlói borászat Prestige Brut 2013 Magnum tétele elnyerte a legjobb brut, nem hagyományos szőlőfajtából készült pezsgőnek járó vb trófeát, valamint megkapta a nemzeti trófeát, továbbá két kategóriagyőztes, azaz Best in Class címet, mint a legjobb magyar évjáratos brut és a legjobb magyar magnum pezsgő.

A Somló-hegyen, tradicionális módszerrel készült Prestige Brut 2013 Magnum 100 százalékban furmintból készült, és több mint négy éven át érlelték seprőn. A 2013-as évjárat válogatott alapboraiból házasították, emellett a magnum palackos érlelésnek köszönheti összetett aromáit és finom habzását – közölte a pincészet.

A Kreinbacher másik aranyérmese, a Brut Classic 2015 Magnum szintén Best in Class díjazott lett a Future Release kategóriában. A pince leírása szerint az évvégi időszak újdonsága kifejezetten friss karakter, a házasítást 29 százalék chardonnay egészíti ki, amely a furmintra jellemző gyümölcsösség mellett sokat hozzáad az elegáns összképhez.

Mint a közlemény emlékeztet, a CSWWC zsűrije 2015-ben találkozhatott először furmintból készült pezsgővel a nevezők között, egy évvel később a somlói birtok megkapta első aranyérmét és a legjobb hazai pezsgőnek járó trófeát, ezúttal pedig eddigi legnagyobb eredményüket ünnepelhetik.

Champagne neves házai idén is kimagasló eredménnyel szerepeltek a versenyen: az abszolút világbajnok címet a Louis Roederer Brut Premier Magnumja kapta, a zsűri különdíját Dominique Demarville vehette át a Veuve Clicquot háztól, míg az idős évjáratú pezsgők világbajnoka a Rare presztízs cuvée 1998-as évjárata lett, szintén magnum palackban.

A verseny egyik célkitűzése, hogy a pezsgőkészítésben még újnak számító országok, régiók is megmérethessék magukat a nemzetközi mezőnyben, ezért idén először adtak át a feltörekvő kategória világbajnoki trófeáját: az elismerést a partiumi Carassia – Kárászteleki Pezsgőpincészet kapta.

A díjazottak teljes listája a www.champagnesparklingwwc.co.uk honlapon olvasható.

Borítókép: Facebook Kreinbacher Birtok Somló