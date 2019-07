Kutya meleg van? Irány a strand

Hatalmas partszakasz, tökéletesen tiszta víz, szépen gondozott füves terület, szemközt pedig a Badacsony látszik – mégsem ezek az erényei ennek a fonyódi strandnak, hanem az, hogy ide kutyával együtt érkezhetnek a vendégek, sőt sportolhatnak is a kedvenceikkel.

A város önkormányzata 2016-ban döntött úgy, hogy egy olyan strandot létesítenek, ahova gazdik és kedvenceik együtt mehetnek, és az első tanulóévek tapasztalatai után mára itt van a Balaton legnépszerűbb kutyás strandja. Ez pedig nem véletlen, hatalmas igényt talált telibe a város: a természetes vizekben való fürdésről szóló rendelet szerint ugyanis a Balatonban a tó északi partjától 500, déli partjától mérve 1000 méteren belül szabad fürdeni, de csak az embereknek. Ahol emberek fürdőzhetnek, ott kutyák nem, és a kijelölt fürdőhelyekre is tilos bevinni az ebeket.

Magyarán az egész partszakaszon csak ott lehet kutyát a vízbe engedni, ahol ezt külön tábla jelzi. Patthelyzet. Kutyás családoknak ezért macerás a nyaralás. Ha vinni akarják a kedvencet, néhány óránként szaladgálni kell hozzá a strandról, de azt sem könnyű megoldani, ha otthon akarják hagyni. Kutya márpedig sok van – írja a Vasárnap Reggel legutóbbi száma.

Egy tavaly ilyenkor készült közvélemény-kutatás szerint hazánkban kétmillió háztartásban tartanak kutyát – mondta Sziládi-Kovács Tibor, a Kutyabarát Balaton program ötletgazdája, a fonyódi kutyás strand szakmai mentora.

Ezeknek az állatoknak a 20-25 százaléka olyan szerencsés helyzetben él, hogy családtagnak tekintik, és az utazásaikat is velük együtt képzelik el a gazdik. Ez azt jelenti, hogy 400-500 ezer olyan család van Magyarországon, amelyeknek a nyaralás tervezésekor szempont az, hogy a kutyájukkal együtt milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Ehhez képest, három évvel ezelőtt még nem volt kutyabarát strand a Balatonnál. Pedig ez egy 195 kilométeres partszakasz, nyugodtan elférnek ők is. Ezt azóta több önkormányzat is belátta – tette hozzá.

Fonyódon, egy szép nagy strandon legalább kétszáz gazdi lehet együtt a kutyájával, ráadásul minden évben felmérték az igényeiket, fejlődött a szolgáltatás, mostanára ez igazi kutyaparadicsom kutyás fesztivállal és rengeteg törzsvendéggel.

Ma már nehéz olyat kitalálni a Balatonnál, amire felkapják a turisták a fejüket, amivel több vendéget lehet vonzani

– mondta Posza Róbert, a Fonyódi Turisztikai Egyesület elnöke.

2016-ban első volt a város abban, hogy igazi kutyás strandot létesített, azóta pedig kiderült, hogy ezáltal nemcsak több vendég érkezik, de ez a döntés a Fonyódról kialakult képnek is nagyon jót tett. Kutyás szálláshelyet már év elején nem lehetett találni a környékünkön sem, a vendéglátóhelyek közül is sok felkészült a négylábú vendégekre, a kulturális programok nagy részét is látogathatóvá tettük kutyások számára. Az elmúlt három évben ugyanis megtapasztalhattuk, hogy a kutyás emberek nagyon jó vendégek – fejtette ki.

Szabályok a négylábú vendégekkel • A strand kizárólag rendszeresen oltott és féreghajtott kutyával látogatható, a kutya oltási könyvére is szükség van a közös strandoláshoz!

• A gazdi a felelős a kutya viselkedéséért és az általa okozott károkért is, ezért csak megfelelően szocializált, nem agresszív kutyát vigyen ilyen közösségi helyre!

• A strandon is mindig legyen friss vize az állatnak, és figyeljen arra is, hogy ne hevüljön túl!

• Fontos, hogy a kutya ne zavarja más strandolók és kutyák nyugalmát sem a parton, sem a vízben!

Erre több önkormányzat is ráeszmélt azóta. Balatonföldváron is létesült egy hasonló partszakasz, valamivel kisebb, és szolgáltatások egyelőre alig vannak, mert a terület jövőbeni hasznosítása nem tisztázott. Ezenkívül egy kutyafürdető hely van még a déli parton, és Keszthelyen is kijelölték már a helyét, jövő májustól várja majd a strandolókat.

Egyre többen felismerik, hogy a kutya segít a kommunikációban és jó marketingeszköz, mert így új vendéget lehet találni. A meglévő kutyás fürdőhelyek környékén megkétszereződött a szállásfoglalások száma. Tavaly az Év kutyabarát helye szavazáson már öt balatoni éttermet, két szálláshelyet és egy utazási irodát is díjaztak. A keszthelyi múzeumok is beengedik a kutyákat, a Balaton-felvidéken pedig olyan kirándulóhelyeket hirdetnek, amelyek a kutyások számára is élvezetesek

– mondta Sziládi-Kovács Tibor.

Borítókép: illusztráció