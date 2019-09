Így viseljük a feketét!

Színdivatok jönnek és mennek, ám a fekete és a fehér egyeduralma évek óta töretlen.

A legsötétebb árnyalatot azért kedveljük, mert mindenhez illik, a hétköznapokon és a különleges eseményeken is megállja a helyét. A Fashion Days stílusszakértője bebizonyítja, hogy nagyon sokféleképpen feldobható.

Minden nőnek megvan a kedvenc színe, és gyakran a divatszínekkel kapcsolatban is elcsábulunk, de mindannyian tudjuk, milyen központi szerepe van annak a bizonyos kis fekete ruhának a ruhatárunkban. A kis fekete köré épült mítosz a legjobb példája annak, hogy mennyire jól kihasználható ez a szín. Különösen akkor, ha az évszakok hangulatához igazítjuk és az aktuális szezon sztárkiegészítőivel viseljük. A Fashion Days stílusszakértője, Szabó Erika összeállított négy lehetséges alternatívát.

Natúr báj

A természetes anyagok most különösen divatosak, a szalma, juta és gyékény alapanyagok a táskákon, a kiegészítőkön és a szandálokon is visszaköszönhetnek. Ezek a natúr részletek a legegyszerűbb fekete ruhának is különleges, játékos és bájos hangulatot kölcsönöznek, így törik meg a fekete szín szigorúságát. Ha igazán kimaxolnád ezt a stílusirányt, akkor válogass a telitalpú szandálok és az olyan természetes alapanyagokból készülő kiegészítők között, mint amilyen például a kagyló.

Sportos és neon

Az élénk, neonos színek annyira távol állnak a feketétől, akárcsak a fehér. Ha igazán drámai, figyelemfelkeltő hatást szeretnél elérni, akkor azt javasoljuk, hogy válogass ezek közül. Az élénk árnyalatok a sportos, laza stílusú szetteken mutatnak igazán jól. Egy feltűnő minta egy egyszerű pólón, egy extrém felirat a karórán vagy egy domináns kiegészítő, mint például egy rózsaszín pilóta stílusú napszemüveg vagy öv, mind erősítik a sportos stílust. Ha igazán merész vagy, akkor a fekete alapon színes mintás darabok között is szétnézhetsz: egy színes pöttyös fürdőruha nemcsak figyelemfelkeltő, de bohókás is!

Tündöklő, akár a nap!

Ha fekete, akkor napsárga… A sárga szín tökéletes kiegészítője a mogorva árnyalatnak. Leginkább a nőies és kényelmes szettek színösszeállításaként tudjuk elképzelni nyáron ezt a párost. Egy lapos talpú, de csinos papucs, plusz egy különleges formájú táska is elég lehet ahhoz, hogy egy lágy szabású fekete ruhát feldobj. A végeredmény aranyos kiegészítőkkel tovább fokozható: arany részletekkel készült napszemüveg és az egymáshoz illő nyaklánc-fülbevaló páros megkoronázza a szettet.

Nemcsak a színkombinációkkal lágyíthatjuk a feketét, hanem a különböző nőies mintákkal is. Merítsünk ihletet a virágos, hippis stílusból! A virágminták tökéletes vidám hangulatot biztosítanak. Akár egy fekete alapon apró virágmintás egyberuhával is elérhető ez a hatás, kiegészítőként pedig a lapos talpú saruk tökéletesen passzolnak hozzá. Nem kell tartani a különböző méretű virágokkal díszített darabok mixelésétől sem, például egy virágos karóra izgalmas kiegészítője lehet a mintás és az egyszínű daraboknak egyaránt.

Borítókép: Pixabay