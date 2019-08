Így várjuk felkészülten a kisbabát

Sokat spórolhatunk, ha pontosan tudjuk, mire lehet szükségünk és mire nem, amikor megszületik a várva várt kisbabánk.

A csalad.hu összegyűjtött öt olyan dolgot, amiért biztosan hálát fogunk adni, hogy előre beszereztük.

Pihenőszék

Édesanyaként folyamatosan időhiányban fogunk szenvedni, és olyan hétköznapi tevékenységek is nehézséget jelenthetnek, hogy elfogyasszuk az ebédünket vagy épp hajat mossunk. Ilyenkor lesz a leginkább hasznunkra egy rezgő, zenélő pihenőszék, ami majdhogynem bébiszitterként működik. Belefektethetjük a kicsit és vihetjük magunkkal a lakásban, ahová csak szeretnénk.

Cumisüveg melegítő

Felesleges ketyerének tűnik, pedig óriási segítség akkor is, ha tápszerrel tápláljuk a gyermekünket, illetve akkor is, ha anyatejjel. Utóbbi esetében ugyanis előfordulhat, hogy a mélyhűtőből kell elővenni és kiolvasztani egy adag tejet a picinek. Az anyatejet viszont nem szabad mikróban melegíteni, mert elpusztulnak a benne található értékes immunanyagok. Később, a hozzátáplálásnál is nagy hasznát vehetjük majd, akár üveges bébiételt, akár a saját főztünket szeretnénk gyorsan és egyenletesen megmelegíteni.

Sterilizáló

Azt gondolhatnánk, hogy teljesen szükségtelen, hiszen sterilizálni könnyen tudunk majd egy fazék forró vízben is. Igen ám, azt azonban már senki sem mondja el, hogy a manapság kapható cumik, cumisüvegek és egyéb műanyag eszközök nagy része deformálódhat vagy elszíneződhet forralás közben. Ráadásul sokkal biztonságosabb és gyorsabb is (maximum 4 perc), ha sterilizálót használunk.

Extra babakocsi

Azt, hogy babakocsira szükségünk lesz, mindenki tudja, abba azonban kevesebben gondolnak bele, hogy egy hatalmas kerekű, nehéz és óriási helyet foglaló monstrummal közlekedni, vagy épp utazni maga lesz a rémálom. Ezért ha már ülni tud a gyerekünk, akkor egy kisebb, könnyebb és pillanatok alatt összecsukható esernyő-babakocsi lesz a legjobb barátunk. Ezt persze, nem kell azonnal, még a kicsi születése előtt megvenni, ráérünk később is, de biztosan nem bánjuk meg a beruházást.

Éjszaka világító cumi

Természetesen akadnak olyanok, akik semmi pénzért nem adnának cumit a gyermeknek, ám ha ön azok táborát erősíti, akiknek nincs ellenére néha ezt a „találmányt” bevetni a csemete megnyugtatására, akkor érdemes olyan cumit vásárolni, ami világít a sötétben. Az éjszaka közepén, a gyermekünk sírására ébredve hosszas keresgéléstől kímélhetjük meg magunkat. Később pedig attól, hogy a gyermekünk ébresszen fel minket (egymás után többször is), mert nem találja a cumiját. Tényleg zseniális találmány.

Borítókép: illusztráció