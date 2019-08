Így válasszon nyaralót két keréken!

Az egészséges, sportos életmódnál és a környezetvédelemnél rosszabb „divathullámok” sose legyenek! Telek- és hétvégiház-vadászatra érdemes biciklivel indulni a magyar tenger partján.

A Likebalaton.hu az Ingatlanbazárra hivatkozva annak járt utána, idén mire számíthatnak azok, akik a Balaton körül szeretnének nyaralót vásárolni. Álomházunk kiválasztásához kocsi helyett sokszor célszerűbb nyeregbe pattanni.

Hagyjuk az oda-vissza fogyasztott benzinlitereket, fedezzük fel úgy a kínálatot, ahogy eddig még nem sokan! Egy kis Balaton-karakterológia a fémvázról nézve, csipetnyi ingatlanos szakértelemmel.

Minek a verejték, ha van légkondis autó?

Egyrészt nem mindenkinek van, másrészt mert így egészen másképp szerethetünk bele egy-egy településbe, utcába, panorámába.

A kerékpár nagy előnye, hogy alapvetően gyors, hogy gyengébb fizikummal is jól bírható a tekerés, és hogy olyan helyekre is könnyen eljut vele az ember, ahová autóval nem biztos.

Ráadásul a parkolás sem egy állandó mizéria. Arról nem is beszélve, hogy nyáron, amikor maximum fordulatszámon pörög a szezon, tényleg jóval egyszerűbb az élet a Balaton partján bringával.

Az sem utolsó szempont, hogy – amennyiben nem a totális elszigetelődés és egy erdőszéli ház a vágyott ingatlan – életszerűbb képet kaphatunk az adott helyszín dinamikájáról, lehetőségeiről, infrastruktúrájáról. Mert nem mindegy, a valóságban milyen messze lesz a bolt, a strand, a fagyizó. És ha apa és anya fröccsözik, nem lehet mindig a kocsit bőgetni.

Nézelődés szempontjából is kiváló eszköz a bicikli,

sokkal több figyelmet szentelhetünk a részleteknek, mintha a volán mögött arra koncentrálnánk, mikor gurul ki elénk egy strandlabda, nyomában három kutyával és négy babakocsis, várandós nővel.

Déli part: kisebb kihívások, nagyobb népsűrűség

A Balaton déli partjának – a folyamatos fejlődés ellenére is – van egy bájos hangulata.

Valami, amit vagy szeret az ember, vagy nem. Az órákon át tartó gyaloglás után is még mindig csak mellig érő víz tökéletes szempont lehet a kisgyerekeseknek, családosoknak. És ugyebár a domborzat miatt maga a kerekezés is kevésbé megterhelő. A tízkilós dinnyét még egy Camping biciklivel is haza tudjuk vinni, olyan szép sík a vidék. Valahogy kissé tömöttebbnek tűnnek a strandok, cserébe számos ingyenes partszakasz közül választhatunk.

A bulik iránt fogékonyaknak több nagyváros is rendre leszállítja az őrületes fesztiválokat, és bár senkit nem buzdítunk arra, hogy nyeregbe üljön italozás után, a 2014 óta érvényes KRESZ-jogszabályok értelmében, ha a kerékpáros a jármű biztonságos vezetésére képes, úgy a szervezetében lehet szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. Magyarán szólva, lehet ittasan kerékpározni. Ne tegyük, de ha a 40 fokban lecsúszik a sportfröccs, és képesek vagyunk egyenesen haladni, mehetünk tovább a következő eladó házat megnézni.

Északi part: keményebb combok, romantikusabb életérzés

A Balla Ingatlan szakértői már áprilisban felhívták az érdeklődők figyelmét az idén is csúcsra járatott árakra. A cég sajtóközleményében ugyan megjegyezte, hogy

a használt, több évtizede épített nyaralók vagy apartmanok ára valamivel alacsonyabb, de már ezeknél is számottevő áremelkedés volt megfigyelhető.

Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának vezetője elmondta: Siófok-Sóstó nyaralói esetében például – melyeket korábban 15 millióig adtak-vettek – idén már 20 millió feletti összegekkel kell számolnunk.

A szakértő szerint ráadásul áresésre sem érdemes számítani, ennek egyelőre ugyanis nem látszanak jelei.

Egyszóval érdemes lecsapni bármire, amibe beleszeretünk, amit megengedhetünk magunknak, és persze amire szükségünk van. Addig is, amíg nincs saját balatoni nyaralónk, nézzük át az üdülési lehetőségeket!