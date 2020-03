Így tarthatjuk tovább frissen a gyümölcsöket és zöldségeket

A babkonzerv és száraz tészta évekig eláll, de mi a helyzet a friss gyümölcsökkel és zöldségekkel, amik pár nap után tönkremennek? Ha a következő trükköket megfogadja, egy esetleges karantén ideje alatt sem kell róluk teljesen lemondania.

A mindmegette.hu tippjeinek segítségével tovább tárolhatók a szükséges élelmiszerek.

Banán

A kamrában vagy a pulton tárolt banán nagyjából 2-5 napig marad friss. Ha tovább szeretné megőrizni a frissességét, fontos, hogy az érett, megbarnult banánt tartsa távol a többitől és más gyümölcsöktől is. Az érett banán ugyanis etilén gázt szabadít fel, ami felgyorsítja a szomszédos gyümölcsök érését. A legjobb, ha minél éretlenebb banánt vásárol, és hagyja, hogy otthon érjen be. Ha viszont bebarnul a gyümölcs, az sem jelenti feltétlenül azt, hogy ki kell dobnia, hiszen mennyei banánkenyeret vagy turmixot is készíthet belőle.

Alma

Mivel az alma – akárcsak a banán – szintén etilén gázt bocsát ki, fontos, hogy ne tartsuk más gyümölcsök mellett közvetlenül. A hűtőben és a pulton tartva nagyjából egy hétig áll el. Utána maximum almás sütikhez ajánljuk!

Paradicsom

A paradicsom szereti a meleget, de utálja a hideget. Ha hűtőbe teszi, akkor hamarabb megpuhul. Inkább hagyja a pulton, és akár egy hétig is friss maradhat. De ha megpuhult, akkor sincs veszve minden: készülhet belőle például egy nagy adag paradicsomos tészta!

Burgonya

A burgonya jobban szereti a hűvös helyeket, mint a hideget. Ha a hűtőben tároljuk, a keményítő gyorsabban átalakul cukorrá, ami nem csak az ízét, de a textrúráját is befolyásolja. Épp ezért, jobb megoldás, ha egy szekrényben tároljuk, így hosszabb ideig marad friss és finom.

Avokádó

Ha az avokádó még éretlen, tartsa a pulton, miután pedig érett, tegye be a hűtőszekrénybe, így további 2-3 napot nyerhet. Ha már kezd megbarnulni, avokádókrémhez még mindig tökéletes!

Spárga

A spárga nagyjából két napig áll el otthon, vagyis célszerű minél hamarabb felhasználni, miután megvásárolta. Ha tovább szeretné frissen tartani, vágja le a szárát, tegye vízbe és húzzon zacskót a tetejére.

Gomba

A gombák 10 napnál tovább nem állnak el. A frissesség fenntartása érdekében tárolja őket hűvös, száraz helyen papír zacskóban. Ha ugyanis műanyag zacskóban maradnak, könnyen bepenészedhetnek.