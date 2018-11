Így rajongjunk a matekért!

Igen, lehet úgy oktatni matekot, hogy a diák észre sem veszi, hogy tanul, pláne, hogy matematikát. A mateking.hu-t zsinórban negyedik alkalommal választották az Év Honlapjának.

A gráf és a módusz hallatán sokaknak az összes hajszála égnek áll, és az ugrik be nekik, hogy soha nem fogják megérteni a fogalmak jelentését. Azt pedig végképp nem tudják, mire is lehetne ezt a való életben használni – mutat rá a sokunk által tapasztalt jelenségre a hirado.hu cikke.

A többszörös Év Honlapja díjas mateking.hu eddig is nagy segítség volt, de új fejlesztéseikkel már úgy adják át a legbonyolultabb témaköröket is, hogy szinte nem is tűnik tanulásnak a folyamat.

Ahelyett, hogy arról beszélne, miért nem megy, arról szól, miért fog menni a matek.

Közel duplájára növelték a tananyagok számát, az eddig megszokott lépésről-lépésre tanuláshoz hangot adtak, ami kényelmesebbé és gyorsabbá teszi a megértést azzal, hogy egyszerre látható és hallható is minden, így az információ több különböző csatornán jut el az agyba.

Ezen kívül a teljes tananyag videó változatban is nézhető,

így az eddigi egy funkció helyett most három funkció van és az egészben a legklasszabb az, hogy az irányítást teljesen a felhasználók kezében van. A különböző funkciók között menet közben is bármikor kedvük szerint tudnak váltani.

A diákok életmentő találmánynak gondolják a Matekinget, mert segítségével bárki megérti a matekot, ha akarja.

A mateking.hu-nak az a célja, hogy a matematika nagyon logikus és végtelenül egyszerű képét valahogyan mások számára is láthatóvá tegye.

Vicces matematikának is szokták hívni, mivel a tananyagok olyan stílusban magyarázzák el a nehéz matematikai összefüggéseket amitől azok inkább szórakoztatóak, mint nehezek. Emellett nagyon tömör és vizuális. Ez nem egy videó tutorial, ahol a tanár tempójában haladni, itt a saját tempónkban megyünk, fogalmazott.

Jelenleg 1046 egyetemi és 241 középiskolai tananyag található az oldalon. Utóbbihoz 30 videó is tartozik, amelyek az elmúlt évek középszintű matematika érettségijeinek megoldásait mutatják be lépésről lépésre.

