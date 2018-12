Így készül a legfinomabb lencseleves

Olcsó és szerencsét hoz – mi más kellene az új évre?

Ha szilveszterkor és újévkor lencsét eszünk, gazdagok leszünk – tartja a mondás.

De ha nem is hullik rögtön az ölünkbe egy vagyon, miután elfogyasztottuk ezt a vacsorát, akkor is jól járunk: a Mindmegette receptje ugyanis rendkívül ízletes. Ráadásul alig egy óra alatt elkészül, négy embernek is bőven elég, és olcsó is.

HOZZÁVALÓK

2 ek olívaolaj

1 fej vöröshagyma

1 db sárgarépa

25 dkg vörös lencse

1 l húslevesalaplé

2 ek paradicsompüré

1 db paradicsom

só

1 dl cukrozatlan habtejszín

1/2 csokor petrezselyem

ELKÉSZÍTÉS

Lábasban felforrósítjuk az olívaolajat, és megdinszteljük rajta a meghámozott, felaprított hagymát és répát, valamint az átöblített, majd alaposan lecsepegtetett lencsét.

Felöntjük a lencsés keveréket az alaplével, beleforgatjuk a paradicsompürét, továbbá a megmosott, felkockázott paradicsomot, megsózzuk, és felforraljuk. Azután közepes lángon, lefedve főzzük tovább a levest addig, amíg a zöldségek megpuhulnak.

Lehúzzuk a levest a tűzről, pürésítsük botmixerrel, végül mélytányérokba merjük. A kemény habbá vert tejszínnel és a petrezselyem lecsipkedett leveleivel díszítve tálaljuk.

