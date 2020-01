Hogyan hosszabbítható meg a hátizsák élettartama

A rendszeres tisztítás és megfelelő karbantartás elengedhetetlen, hogy kedvenc és leghasznosabb útifelszerelésünk sokáig használható legyen.

Minden túrázónak megvan a kedvenc túrahátizsákja. Az, amelyiket a leggyakrabban viszi magával, amelyről kívülről tudja, hol vannak a zsebei és amelyikre az életénél is jobban vigyáz. A legtöbben mégsem figyelnek arra, hogy karbantartsák, hazaérve kipakolnak belőle és bevágják a szekrénybe. Pedig az alapos és rendszeres tisztítás jócskán meghosszabbíthatja az élettartamát – írja a Csupasport.

Mosás vagy tisztítás

A kettőt nem szabad összekeverni egymással. Tisztításra sokkal sűrűbben szükség lehet, igazából minden túra után érdemes sort keríteni rá. Kelléknek megteszi egy vizes rongy, amivel áttörüljük a hátizsák felületét, különös tekintettel a foltokra. Ha megvagyunk, csak hagyjuk a hátizsákot megszáradni. Ennél komolyabb, meleg vizes tisztításra, esetleg mosásra csak akkor van szükség, ha hosszabb útról érkezünk haza.

Mennyire gyakran kell mosni a hátizsákot?

Ez nagyban függ az anyagától. A komolyabb hátizsákok vízállóak, ezt a tulajdonságot egy speciális bevonat biztosítja. Ez azonban sérülékeny, és bár egy nyári zápor meg sem kottyan neki, mosógépbe évente legfeljebb kétszer érdemes betenni. Mielőtt azonban erre sort kerítenénk, feltétlenül ellenőrizzük a címkét, amelyen pontos információkat találhatunk a mosás mikéntjével kapcsolatban.

Kézi mosás

Az alábbiak szükségesek hozzá: langyos víz, szappan vagy tisztítófolyadék, tiszta szivacs vagy ruha, fogkefe. A szappan lehetőleg legyen illatmentes, a tisztítófolyadék pedig ne rongálja a hátizsák vízhatlanságot biztosító bevonatát. A szivacsnál vagy rongynál a tisztaságra figyeljünk, ha koszosak, a táska sem lesz igazán tiszta. A fogkefe a makacsabb szennyeződések eltávolítására kiváló, illetve a nehezebben elérhető helyek is kitisztíthatóak vele.

Mosógépes mosás

Mielőtt nekiállnánk, ellenőrizzük a táska címkéjét és tartsuk be az azon szereplő utasításokat. Ha mosógépben is moshatjuk a hátizsákot, először feltétlenül ürítsük ki, nézzünk át alaposan minden zsebet. Hasznos lehet kifordítani a táskát, így szintén rengeteg kosztól szabadulhatunk meg, és lehet, találunk valamit, amit amúgy nem vettünk volna észre. Porszívóval is érdemes végigmenni a táska fakkjain.

Ha van cipzár a táskán, húzzuk szét, a madzagokat lazítsuk ki. Vegyünk le minden fémtartozékot, mert tönkreteheti a mosógép dobját. Ellenőrizzük a táskát a makacs foltok ellen, ha szükséges, fogkefével ezeket előzetesen vakarjuk le, lazítsuk fel. Fontos, hogy a hátizsákot sose tegyük önmagában a mosógépbe, helyezzük bele egy mosózsákba vagy párnahuzatba. Ha végzett a mosógép, vegyük ki hátizsákunkat, fordítsuk ki a zsebeit és hagyjuk, hogy magától megszáradjon.

Hátizsák tisztítása

Ha a mosáson túl vagyunk, már csak arra kell figyelnünk, hogy a hátizsák sokáig megőrizze tisztaságát. A legtöbbet azzal tehetünk az ügy érdekében, ha minden túra után áttöröljük, a foltokat még azelőtt eltávolítjuk, hogy nagyon rászáradnának. Nedves szivacs és egy kis szappan csodákra képes, ha végeztünk, hagyjuk a hátizsákot magától megszáradni.