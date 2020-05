Várandósság előtt és alatt is kiemelten fontos szerepe van a megfelelő táplálkozásnak

Ha a nők már előre felkészítik testüket és lelküket, azzal elősegítik a fogantatást, valamint azt is, hogy a magzat optimális feltételek mellett induljon fejlődésnek.

Egyre növekvő számú vizsgálat támasztja alá, hogy a fogamzás előtti az anya egészséges életmódja pozitív változásokat képes létrehozni az anya és a magzat epigenomjában – a környezeti tényezők szülőkre gyakorolt hatása változásokat okoz az utódokban is –, valamint bélflórájukban is. A helyes táplálkozás várandósságra készülve azért is fontos, mert a termékenységet befolyásoló tényezők közül a testtömeg az egyik legmeghatározóbb. Mind a túlsúly és az elhízás, mind pedig az alultápláltság negatív hatással van a női termékenységre. Emellett bizonyos tápanyagok hiánya – már a fogantatás előtti időszakban – negatív hatással lehetnek az anyai és később a magzati egészségre. Ezért már a várandósságra készülve ajánlott a magasabb folsavbevitel a fejlődési rendellenességek megelőzése céljából, de emellett az A-, C-, E-, B1-, B2-, B6-vitamin és vas optimális bevitele is csökkenti a velőcsőzáródási rendellenességek gyakoriságát. Szintén kiemelt figyelmet igényel a jód, a D-vitamin, valamint a B6-vitamin-ellátottság az optimális fogamzókészség, valamint egyes várandóssági panaszok és szövődmények csökkentése érdekében.

Napi 1-2 kávé a várandósság alatt is fogyasztható

A várandós nő étrendje jelentősen befolyásolja saját egészségét, valamint magzata fejlődését is. Amennyiben az anya túlsúlyos, elhízott, a születendő gyermeknek is nagyobb az esélye a túlsúlyra és az elhízásra. A gyermeket váró nők étrendje azonban nem kell, hogy nagymértékben eltérjen az addigitól, hiszen az egészséges táplálkozási irányelvek ebben az esetben is ugyanazok. Tévhit, hogy a kismamának kettő helyett kell ennie. A bevitt kalóriák számát tehát ne növeljék, viszont a javasolt napi fehérjebevitelt körülbelül 10 százalékkal érdemes emelni. A harmadik trimeszterben kiemelt jelentőségű az omega-3 zsírsav bevitele a magzati agy és retina fejlődése miatt. Fogyasszanak ebben az időszakban hetente kétszer jó minőségű tengeri halat!

Mivel a várandósság során csökken az inzulinérzékenység, a szénhidrátfogyasztást minőségi és mennyiségi keretek között szükséges tartani, különösen az elhízott, inzulinrezisztens vagy cukorbeteg várandós nők esetében. Bizonyos ételeket pedig érdemes kizárni az étrendből, mert a fertőzés nagy kockázatát hordozzák. Ilyen a nyers tojás és a nyers hús, illetve a vele készült ételek, mint például a majonéz, az otthon készített tiramisu vagy a tatár bifsztek. Ha a kismama speciális diétát folytat – például vegetáriánus, vegán vagy tejérzékeny –, mindenképpen oda kell figyelnie a hiányállapotok elkerülésére és a szervezet megemelkedett ásványianyag- és nyomelemszükségletének kielégítésére, amely akár 120-200 százalékosra is nőhet. A várandós anya megfelelő jódellátottsága csökkenti a vetélés és a szülés utáni depresszió kockázatát, valamint a magzatnál golyva és pajzsmirigy-alulműködés kialakulását. Amennyiben az anyának van pajzsmirigyműködési zavara, a jódpótlás ellenjavallt lehet. Tévhit, hogy a magzatvédő vitaminok nagy születési súlyt eredményeznek, ez inkább az anya túlzott szénhidrátfelvételével és testtömegindexével mutat összefüggést. Önállóan, orvosi felügyelet nélkül azonban semmit ne szedjen a várandós nő!

Tévhitek

A koffeinfogyasztást is javasolt korlátozni, de napi egy-két kávé elfogyasztása nem okoz kockázatnövekedést. A koffeinbevitelbe beleszámít a fekete és zöld tea, kakaó, csokoládé és a kóla fogyasztása is. A várandósság alatti alkoholfogyasztás növeli a vetélés és a halvaszülés kockázatát, ezért nincs olyan alkoholmennyiség, amelyről kijelenthető volna, hogy biztonságos a gyermekvárás idején. Végül lássunk néhány közszájon forgó tévhitet, amelyek már a szoptatás alatti táplálkozással kapcsolatosak! Téves elképzelés, hogy kerülni kell a puffasztó hatású zöldségeket, ezek rosttartalma ugyanis nem szívódik fel és nem jut át az anyatejbe, vagyis a babánál nem okozhat hasfájást. Szintén városi legenda, hogy tilos volna a kávé és a fekete tea fogyasztása. Tudományosan nem megalapozott, hogy bizonyos, úgynevezett szuperélelmiszerek vagy étrend-kiegészítők fokozzák a tejtermelést. A közhiedelemmel ellentétben a túlsúlyos szoptató anya is fogyhat mérsékelt ütemben, amennyiben ezt rendszeres testmozgás, valamint egészséges, kiegyensúlyozott és változatos étrend segítségével teszi. Végül az is tévhit, hogy a szoptató anya nem vehet be fájdalomcsillapítót, amennyiben szüksége van rá.