Új, ingyenes programsorozat indult Fehérváron

Új, ingyenes programsorozat indult Székesfehérváron, ahová azokat a nőket várják, akik segítséget szeretnének kapni valamely problémájuk megoldására, legyen az testi-lelki egészség, párkapcsolat, gyermeknevelés vagy bármi más. Peringer Orsolya és Tamásné Háry Ildikó tabutémákkal is foglalkozik.

Az ötletgazda, Peringer Orsolya testnevelő, gyógytestnevelő régóta dolgozik tanárként. Néhány évvel ezelőtt kezdett medencefenéki tornával, valamint a szülés következtében szétnyílt hasizom regenerációjával is foglalkozni. – Hamar rájöttem, ezek bizony érzékeny területek, és a nők többsége szégyelli a tüneteit, nem is szívesen beszél róluk. Tabutéma például a stresszinkontinencia következtében elcseppenő vizelet vagy a gyengébb medencefenéki izmok miatt az orgazmusra való képtelenség.

A tervezett témák széles skálán mozognak

A problémák a legtöbb esetben persze összetettek, nemcsak fizikai, de lelki okokra is visszavezethetők – mesélte Orsolya. Így talált rá Tamásné Háry Ildikó párkapcsolati tanácsadóra, mentálhigiénés szakemberre, akivel együtt úgy gondolták: ezekről a problémákról (is) márpedig beszélni kell! A gondolatot tett követte, és tavaly novemberben megtartották az első mintegy másfél órás beszélgetést, amelyen a női és a férfierő volt a téma: szó esett a napjainkra eltűnő intimitásról, a szexuális energiákról, az intim egészségről, problémákról és megoldásokról. A legutóbbi, csütörtöki alkalmon pedig arról volt szó, hogyan tudunk a lehető legjobb formába lendülni kívül és belül, testben és lélekben egyaránt. Mit tehetünk magunkért, ami egy új kezdet alapja lehet az életünkben, párkapcsolatunkban, házasságunkban? – A témák, amelyeket tervezünk, széles skálán mozognak, nem céloztunk meg kifejezetten egyetlen korosztályt sem. Egy adott téma pedig akár több korosztályt is érinthet. Ha például akár a klimaxot, akár a szülés után jelentkező intim problémákat vesszük, ez prevenciós jelleggel érdekelheti a fiatalabbakat is. De ha a párkapcsolati problémákat hozom elő, az is tanulságos lehet a húszas éveikben járóknak – magyarázta Ildikó. Ezen a ponton aztán sok minden előkerült a beszélgetésben a lányok és hölgyek saját magukhoz való viszonyától kezdve a meghatározó anyai mintákon keresztül egészen addig, honnan szerzik ma a fiatalok az ismereteik nagy részét. Ezzel kapcsolatos a májusi terv is.

Szabadon és nyíltan

Arról beszélgetnének, elsősorban lányos anyukákkal, hogyan tudnak segíteni lányaiknak a nővé válás folyamatában: mit, mikor és hogyan érdemes elmondani nekik, hol találnak hiteles irodalmat bizonyos kérdésekben, milyen mintát mutassanak. – Az együttműködésbe egyébként belépett egy harmadik szakember, Szabó Krisztina is, aki a test formálásában, nevelésében járatos. Olyan területeken tud tanácsokat adni, mint például: hogyan tudjuk kiválasztani a számunkra megfelelő és hatékony diétát, milyen sportot érdemes űzni a különböző életkorokban és hasonlók. Így hárman már elég széles spektrumban tudunk beszélgetni, tanácsokat adni az érdeklődőknek – árulta el a párkapcsolati tanácsadó. A programsorozat célja egy olyan közösség létrehozása, ahol szabadon, nyíltan és bátran beszélhetnek a nők az őket érintő testi és lelki problémákról, ahol tabuk nélkül, ízléses és elegáns formában, de minden kimondatik. – Segítséget, ötletet, útmutatást adni a nők kiteljesedése érdekében, hogy megtalálják a saját harmóniájukat, önazonossá válhassanak. Ez az egyik út a boldogsághoz – foglalta össze a végén Orsolya. Érdemes tehát figyelni az újabb témákat és alkalmakat, amelyekre nagyjából háromhavonta kerül sor és amelyeket a közösségi hálón is megtalálnak.