Új CT várja a fehérváriakat is

Ünnepélyes, informatív előadáson mutatta be Madácsy László gasztroenterológus, orvosigazgató a városban működő új CT gépet csütörtökön. Az eseményre meghívást kaptak a megye szakemberei és a Vállalkozók Országos Szövetségének Fejér megyei szervezete is.

Fontos diagnosztikai eszközzel bővült Székesfehérváron az egészségügyi magánorvosi szolgáltatások köre: a spirál, multidetektoros computer tomográfiás (CT) készüléket, illetve annak egészségügyben való használatát és előnyeit mutatta be Madácsy László főorvos, az Endo-kapszula Magánorvosi Centrum orvosigazgatója a Fejér megyei egészségügyi szakemberek, valamint a Vállalkozók Országos Szövetségének Fejér megyei szervezete előtt.

A székesfehérvári magánegészségügyben, illetve annak kisegítésére ez az első CT gép, amely új, korszerű, modern és hiánypótló diagnosztikai eszközként segíti az egészségügy érintett szakterületein dolgozókat, illetve a betegeket.

– A centrumban üzemelő korszerű CT gép alkalmas mellkas, has, kismedence natív és kontrasztos vizsgálatára, tüdőrákszűrésre és vastagbéldaganat polipszűrésre is – emelte ki a főorvos, hozzátéve, hogy ez az eszköz 40 másodperc alatt tetőtől-talpig végigvizsgálja a beteget, az eredmény pedig 3 perc alatt elkészül. A szakember hangsúlyozta: szakorvosi beutaló szükséges az igénybevételéhez, de a magánegészségügyi szektorban annak számít a háziorvosi beutaló is.

Az új diagnosztikai eszköz szeptember óta várja a betegeket a fehérvári endoszkópos centrumban.