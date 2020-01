Turbók János: A jégre lépni veszélyes a Velencei-tónál!

Nehéz időszakot tudhat maga mögött az Agárdi Popstrandot több mint negyven éve üzemeltető Turbók János.

A fergeteges nyári koncertek mellett a téli jégkérdés is szívügye, amelyre akkor is teljes erőbedobással figyel, ha súlyos betegségek nehezítik az életét. Márpedig sajnos most így van ez… A jég hártyavékony, az emberek pedig felelőtlenek – ezért nem engedheti meg magának a lazítást januárban sem.

Az egyik legklasszabb jégpálya működik az Agárdi Popstrandon évtizedek óta. A területet Turbók János felügyeli és biztosítja ilyenkor is, nem csak nyáron, amikor ezrek fordulnak meg egy-egy koncert erejéig a parton. Ha több mint 10 centiméteres lenne a jég, akkor a tél folyamán is lehetne hasonló turisztikai forgalmat produkálni, de az igazság az, hogy már évek óta alig alakul ki jégpáncél a tavon.

Az emberek mégis rá akarnak menni, felelőtlenek, és már idén is volt olyan, hogy szólni kellett: nagyon veszélyes a jég, nem elég vastag és nem eléggé összefüggő

– mesélte Turbók János, aki az elmúlt hónapokat nem csak a biztonságért folytatott küzdelemmel töltötte.

Lyme-kór

Sajnos a gyengeség, ami elérte, nem az elmúlt több mint negyven év kimerülése volt, de ez már csak a kórházban derült ki… – Tavaly tavasszal stroke-ot kaptam. Nyáron azt éreztem, hogy nagyon gyenge vagyok, alig tudtam járni, felmenni a színpadra köszönteni a közönséget. Akkor azt hittem, hogy a gyengeség még a stroke miatt van, de a kórházi ismerőseim azt mondták, menjek el kivizsgálásra. Több száz jeggyel támogatom ugyanis a kórházat is, így voltak ott többen, akik láthatták, milyen nehezemre esik a lépés – meséli János, aki számára sajnos kiderült, hogy Lyme-kórt kapott, és a gyengeségének semmi köze nem volt korábbi betegségéhez.

Azóta több kezelésen is átesett, reménykedve várja most is a laborleletek eredményeit. A január mégsem hozhat számára pihenést, ugyanis továbbra is figyelnie kell a partra érkezőket. Az elkövetkezendő napokban egyre magasabb lesz a nappali hőmérséklet, így még csak nem is lehet számítani arra, hogy növekszik a jég vastagsága a Velencei-tónál…