Hogyan induljunk el túrázni? – Tippek, tanácsok Dr. Tarsoly Péter barlangkutatótól

Ha nyár, akkor a medence, a színes úszógumik és a fürdőzés jut rögtön eszünkbe, pedig nemcsak a strandon kapcsolódhatunk ki. Fejér megyében számos túraútvonal várja a hétköznapokból kiszakadni vágyókat. Túrabakancsot fel, és irány az erdő!

Ha mindig is vonzott ilyen formában a természet, de nem tudtad merre, mivel és hogyan indulj el akkor jó helyen keresed a válaszokat. A Fejér megyei útvonalak szakértője, a „Velencei-hegység túra” nevű szervezet vezetője Dr. Tarsoly Péter barlangkutató, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Vulkánszpeleológiai Kollektívájának operatív vezetője fog segíteni megválaszolásukban.

A megyében élőknek nem kell messzire menniük csodás látnivalókért, számos olyan túraútvonalat találunk mind a Vértesben, a Bakonyban és a Velencei-hegységben is, amelyek ugyan igénybe veszik a lábunkat, természeti szépségeivel mégis inkább a szemünknek kedveznek. Aki még nem vett részt hasonló kiránduláson érdemesebb a könnyebb túraútvonalakkal kezdeni. Nézzük, melyek ezek!

Dr. Tarsoly Péter portálunknak elárulta egyértelműen a Velencei-hegység a legnépszerűbb célpont a kezdő túrázók körében, például a Pákozdi ingóköveket érintő útvonal, vagy Sukorón az Angelika-forrás. Emellett a Vértes déli része is közkedvelt. A Vértesi Panoráma tanösvény családias jellegű, gyerekekkel is könnyen járható. A Keleti-Bakonyt kevésbé szokták a kezdő turisták felkeresni, mert ott többet kell gyalogolni és kicsit vadabb a terep, mint a többi hegységben. Ha valaki pedig igazán sokat szeretne látni rövid idő alatt, neki a Bodza-völgyi bar(l)angolást ajánljuk a szervezett túrák közül.

Mielőtt azonban nekivágnánk érdemes egy-két dolgot beszerezni. A szakember elmondta a megfelelő ruházat nagyon fontos.

– Nem érdemes például sima talpú cipőben elindulni, mert lépésbiztonság szempontjából nem előnyös. Kell egy kényelmes túrahátizsák, elegendő inni- és ennivaló az útra, kullancsriasztó és egy kicsi elsősegélycsomag se árt. Ezenkívül mindenképpen legyünk nálunk mobiltelefon, így ha esetleg bekövetkezne a baj, tudunk értesíteni valakit.

Barlangtúrára semmiképpen ne induljunk el egyedül, fontos egy tapasztalt túravezető személye.

A Dr. Tarsoly Péter által vezetett túrák például nemcsak a kirándulásról szólnak. Ezek kompletten felépített ökotúrák, ahol a táj szépségeinek felfedezése mellett földrajzról, földtanról, biológiáról, történelemről, régészeti emlékekről, tájtörténetről is szó esik. Aki elmegy egy ilyen túrára még azt is megtudhatja, hogyan éltek itt régen az emberek. A „Velencei- hegység túra” oldalán összesen 18 nappali és 7 éjszakai túra van, ezekhez bárki csatlakozhat. Három kivételével mind érintenek barlangot is.

– Azért gondolom jobbnak az ilyen túrákat, mert nagyon sok a hozzáadott érték ahhoz képest, mintha egyedül indulnánk el – tette hozzá Péter.

A túraútvonalak három fokozat szerint vannak felépítve. Vannak könnyebb, közepes és nehéz útvonalak. A könnyű túrákat akár kisgyerekkel is lehet teljesíteni, ezek maximum 4-5 kilométeres, könnyed sétával összekötött látványos útvonalak. A közepes túrán 9 és 13 kilométer közé tehetők. Ezekben már technikásabb szakaszok is vannak, vagy olyan sziklamászások, amik próbára teszik az embert. A nehéz útvonalak pedig a 20 kilométer felettiek, illetve a Burok-völgybe vezető túra a terep miatt szintén ide sorolható.

A járt utat a járatlanért mindig hagyj el! – olvasható a Velencei-hegység túra honlapján. Megkérdeztük Pétert, mit takar ez pontosan.

– Eleve az, hogy barlangba megyünk sok embernek kimozdulást jelent a komfortzónájából, nekik ez járatlan út, de ugyanilyen a túrák során előforduló sziklamászás is. Nemcsak kényelmes gyaloglós túrákat szoktam vezetni, hanem olyanokat is, amelyek kimondottan fizikai igénybevétellel járnak.

Mindenkinek a saját járatlan útját kell elhagynia. Más megfogalmazásban ez azt jelenti, hogy lépjünk ki a komfortzónánkból.

Ha felkeltette az érdeklődését a „barlangolás”, vagy a sziklamászás, akkor sem kell azon aggódnia, hogy hol fogja beszerezni a megfelelő felszereléseket. A túravezető mindent biztosít hozzá, ha ilyen túrát választ. Aki pedig még csak gondolkodik rajta, bátran vágjon neki egynek, Fejér megye barlangjaiban és erdőiben rejlő kincsekben nem fog csalódni!

Bátorításként Dr. Tarsoly Péter említett egy korábbi példát:

– Tavalyi évben csatlakozott hozzám egy fiatalember, aki előtte soha nem túrázott, a sebesség és az autók megszállottja volt. Most már 70 km feletti teljesítménytúrákat csinál. Ezt a fejlődést 8 hónap alatt érte el, úgy hogy azelőtt még egy túracipője sem volt. Interneten és túrázó ismerőseitől körbe érdeklődött, hogy mit érdemes, hol érdemes beszerezni és szépen fokozatosan felépítette a túráit az egészen rövidtől a nagyon hosszúig. Tehát bátran neki kell vágni, de tervszerűen – tanácsolja Péter.