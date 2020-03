Tükröm tükröm, hová rakjalak?

Egy jól megválasztott tükör öltözteti a lakást, fényt és energiát hoz bele. Kitágíthatja a tér érzetét és harmóniát teremthet. Ugyanakkor érdemes alaposan átgondolni, hogy hová és hogyan helyezzük fel.

A feng shui azt mondja, hogy víz jellegéből adódóan a tükör nyugodt, friss energiát hoz a lakásba, ezért akár gyógyító erőt is jelenthet az életterünkben. Nézzük meg a legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdéseket, hogy a legjobbat hozzuk ki belőle!

Hová kerüljön a tükör?

A tükör elhelyezését sok szempont segítheti. Ilyen lehet például a helyiség mérete és jellege. Hosszú, keskeny helyiségekben az oldalsó falra remek ötlet tükröt helyezni, hogy tágítsa a teret. Olyan helyeken, ahol valami szépet és pozitívot sokszoroznak meg, mint például a kert látképe, vagy egy szép csillár, szintén kiváló dolog egy nagyobb tükröt felrakni.

A gyerekszobába a Montessori pedagógia javasolja a tükör kihelyezését, mert segíti a gyerekek mozgáskoordinációs fejlődését, testképüket és térérzékelésüket.

Nem tanácsos viszont lépcső elé rakni tükröt, ahol zavaros energiákat sokszoroz meg, vagy a hálószobában az ágy fölé és olyan helyre, ahol rálátunk az ágyból. Ez megzavarja a hálószoba nyugalmát és alvászavarokat is okozhat.

Hogyan tudjuk felhelyezni?

A tükröket sokféleképpen fel tudjuk helyezni. A legáltalánosabb a keretbe foglalt tükör, amit egyszerűen a falra akasztunk megfelelő csavarokra, amik biztonságosan elbírják a súlyát.

A modern lakberendezés azonban szeret élni a ragasztott tükrökkel, mert rengeteg játék van az általuk kialakított felületben. Ehhez a legjobb megoldás a tükörragasztó. A tükörragasztó szalag öntapadó kétoldalú ragasztó, amit kifejezetten arra találtak ki, hogy tükörüveget ragasszon függőleges felületre. A legáltalánosabb, hogy fürdőszobai csempére, vagy ajtólapra, szekrényajtóra kerül a ragasztott tükörüveg, megspórolva ezáltal a keret helyét és a fúrás körüli problémákat.

Nem probléma, ha nedvesség is van a helyiségben, arra azonban figyelni kell, hogy a felületet felhelyezés előtt alaposan meg kell tisztítani és száradni kell hagyni. Csak tiszta, száraz és pormentes felületen tapad megfelelően a ragasztó.

Milyen tükröt válasszunk?

A feng shui és a népi hagyomány is azt mondja, hogy a repedt, csorba, törött tükröt azonnal el kell távolítani, mert rossz energiákat hoz. Pontosan ezért nem tanácsos tükörcseréppel sem kreatív munkát végezni. Emellett a tükör formája is fontos. Érdemes elkerülni a mostanában divatos ferde vagy hullámos tükröket is, mert rossz hatással vannak a lakás energiáira.

A szimmetrikus, ovális és kerek tükrök azonban kiegyensúlyozott látványt és energiát hordoznak, bátran használjuk. Ugyanakkor kerüljük a nagyon kis tükröket, még akkor is, ha többet helyezünk egymás mellé, mert zavaros képet adnak és ezzel összezavarják az energiákat.