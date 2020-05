Töltsük fel kimerült raktárainkat!

A tavaszi megújulás a szervezetünkre is vonatkozik: a hosszú, fénytelen téli napok után ideje felfrissíteni a vitaminraktárainkat, amelyek szinte teljesen kimerültek. Legjobb, ha ehhez a friss, idényzöldségeket és gyümölcsöket hívjuk segítségül.

A dietetikusok egyik ajánlása az egészséges táplálkozásra vonatkozóan a napi ötszöri zöldség és gyümölcsfogyasztás. Sokan nyilván azonnal felteszik a kérdést: mégis hogyan lehet ezt megvalósítani?

– Ha jól belegondolunk, valamilyen formában – akár nyersen, akár sütve, párolva, vagy főzelék formájában – de minden étkezésbe bele lehet csempészni a zöldségeket, gyümölcsöket. Az egyik legfontosabb azonban az, hogy mindig az évszaknak megfelelő, idény jellegű terményeket válasszunk. A másik hasznos tudnivaló, hogy a nyersen fogyasztott zöldségekben és gyümölcsökben található a legtöbb vitamin és ásványianyag – vágott bele a témába Mészárosné Jaskó Enikő, dietetikus. A télen fogyasztható termények közül a sütőtök-, a céklafélék, vagy a feketeretek említhető meg, ám ezek ilyenkorra a hosszú tárolás miatt veszítenek értékes tápanyagaikból. Szervezetünk igénye is változik. Amíg télen elsősorban a raktározásra koncentrál – ebben az időszakban általában nehezebb, táplálóbb ételeket is fogyasztunk -, addig tavasszal inkább könnyebb, kevésbé zsíros fogásokra vágyunk, testünk pedig a kimerült vitamin-, és ásványianyagkészleteink feltöltésére vár. Tavasszal a boltok polcain is változik a kínálat és megjelennek az olyan friss növények, mint a salátafélék, az újhagyma, a hónapos retek, a sóska, a spenót, vagy az eper.

– A frissességen, az idényjellegen erős a hangsúly, ugyanis nagy különbségek vannak a természetes és a mesterségesen érlelt növények között. A szabadföldben termesztett zöldségek és gyümölcsök a napfénynek és a fotoszintézisnek köszönhetően állítják elő a bennük található vitaminokat és ásványianyagokat. Az idényen kívül termelt növények esetében – gondoljanak a ma már télen is kapható paprikára, paradicsomra – az érési folyamatot mesterségesen, érésszabályozó szerekkel, például etilén gázzal szabályozzák. Az ilyen terményeknek nem csak az értékes tápanyagtartalmuk alacsonyabb, de azok gyorsabban le is bomlanak – árulta el a szakember. Ott vannak aztán a külföldről behozott növények, amelyeket pedig nem csak éretlenül szednek le, hogy a szállítás alatt ne menjenek tönkre, de különféle vegyszerekkel is kezelik őket. Egyszóval a friss zöldség, gyümölcs a legegészségesebb: magas a víztartalmuk, megfelelő a rosttartalmuk és az ásványianyag-, illetve vitamintartalmuk a legmagasabb. Utóbbiak immunrendszerünk erősítéséhez kellenek, de ezt mindannyian tudják.

– A magyar emberek többsége sajnos rostszegényen táplálkozik, márpedig a növényi rostok elengedhetetlenül fontosak a normál bélflórához, táplálják a belekben élő jó baktériumokat. Az egészséges bélflóra a hatékony immunrendszer alapja. Ugyanakkor a rostok szerepet játszanak a normális bélmozgás fenntartásában is – hangsúlyozta a dietetikus, aki azt a tévhitet is cáfolta, hogy este már nem lehet nyers zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani, mert az megerjed a belekben. Amennyiben a vacsorát legkésőbb 6 órára időzítik és zsírszegény, könnyű ételt fogyasztanak, az 3 órán belül elhagyja a gyomrot és ha jó az emésztésük, a patkóbélben már nem okoz gondot. Ha gyomorsav problémával küzdenek, érdemes a magas savtartalmú növények mellé – sóska, rebarbara, alma, málna, meggy, ribizli, stb. – pár szem zab, vagy korpás kekszet fogyasztani, ez megköti a savat. Ám egy egészséges emésztésű egyénnek a savas növények nem jelentenek problémát és erjedés, ezáltal puffadás sem alakul ki nála. Végül jöjjön az örök kérdés: friss zöldség, gyümölcs, vagy étrendkiegészítők formájában szedett vitaminok, ásványi anyagok?

– Egyértelműen a természetes! A szintetikusan előállított vitaminok, ásványi anyagok hasznosulása sosem százszázalékos. Ismert, hogy a vitaminok és az ásványi anyagok felszívódásához szükség van fehérjére, szénhidrátra, vagy zsírra is. A természet viszont okosan megoldott mindent. Hogy csak egyelten példát mondjak: a sárgarépa 10 dekagrammonként 8 gramm szénhidrátot tartalmaz, az A-vitamin hasznosulásához pedig éppen szénhidrátra van szüksége a szervezetnek – mondta Mészárosné Jaskó Enikő.

Fogadják hát meg a jó tanácsokat, irány a kert, vagy a zöldséges és egyenek minél több friss növényt nyersen!