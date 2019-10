Tökfaragás ügyesen, óvatosan

Az óriástök az ősz egyik leglátványosabb otthoni díszítőeleme. Faragása azonban nem kis feladat, ellenben nagyszerű elfoglaltság – főleg, ha gyerekekkel űzi az ember.

Mókás és félelmetes óriástökök egyaránt készülhetnek azokból a jól megtermett példányokból, amelyek manapság szinte minden sarkon ott sárgállanak az út mentén, kertészetekben, áruházakban és virágüzletekben is. Faragásra fontos azonban olyan tököt választani, ami szép, felülete sérülésmentes, nincsenek rajta ütődések, nyomok, repedések, törések. Az érett termések alkalmasak leginkább faragásra – ezt pedig úgy állapíthatjuk meg, hogy amikor megkopogtatjuk, kongó hangot ad. A művelethez kell majd egy kicsi és egy nagyobb kés is.

A tetejét óvatosan levágjuk, hogy később majd vissza tudjuk helyezni. Filctollal rajzoljuk meg a tök legszebb oldalán a szemeket, szájat, orrot – a művelethez használhatunk sablont is (számtalan letölthető változatra bukkanhatunk az interneten). Ezután következhet a „belezés”. Az üreges tök szemeinek, szájának kivájása pedig ezek után jön. Ebben a műveletben már csak a nagyobb gyerekek segédkezzenek, ez ugyanis precíz munkát igénylő feladat, ráadásul könnyebben meg is vághatja magát az ember, miközben a fogakat, orrot próbálja kifaragni.

Ezután már nem lesz szükség másra, mint egy jóféle mécsesre vagy gyertyára. Persze manapság már kapható gyertya formájú elektromos égő is, így még azt is elkerülhetjük, hogy tűzveszélyes legyen a helyzet. A tökbe egyébként sima – akár karácsonyi – fényfüzér is tehető, akár elemes, akár konnektoros változat. Így aztán már nem is kell eltenni az adventi időszak előtt ezeket a kellékeket…