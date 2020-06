Tegyük el télire a nyár édes ízeit! – A velencei Heiner István tippjei az aszaláshoz

A nyár a gyümölcsök ideje, amelyeket a legjobb mindig frissen fogyasztani, ám ha szeretnék a vitaminokat és az ízeket átmenteni az év többi szakára is, de nem kérnek a bolti változatok adalékanyagaiból, a legjobb megoldás az otthoni aszalás.

Heiner István és felesége jó néhány éve kísérletezik a legkülönfélébb gyümölcsök aszalásával Velencén, a belőlük készült termékeik pedig az idén kiérdemelték a Fejér Megyei Közgyűlés Fejér Termék díját is. Az Életmódi őket kérte meg, vezesse be az olvasókat az otthoni aszalás rejtelmeibe.

– Tulajdonképpen mindenfajta gyümölcsöt lehet aszalni, sőt érdemes zöldségek és fűszernövények aszalásával is próbálkozni otthon. Előbbiek közül talán a málna és a ribizli a kivétel, mert azok tele vannak apró magvakkal és aszalás után gyakorlatilag aszott magokat kapunk végeredményként. Ezért ezeket a gyümölcsöket érdemes először egy erős turmixgéppel, ami a magokat is összetöri, pépesíteni, majd a masszát téglalap formájúra szétterítve aszalni – mondta a feleség, Pál Szilvia.

Ehhez viszont nem a sokak által ismert körtálcás, hanem a „sütőtálcás” aszaló kell. Ma már azonban számtalan fajta aszalógép kapható, így mindenki eldöntheti, milyen formájú, mekkora teljesítményű és persze milyen árfekvésű gépet szeretne magának, ha aszalásra adja a fejét. Ha olyat választanak, amelyiken szabályozható a hőfok, akár a gyümölcsök C-vitamin-tartalmát is megőrizhetik, az ugyanis csak 40 fok felett veszik el. De ne szaladjunk ennyire előre, nézzük először, mit „tudnak” az aszalványok! Megőrzik az eredeti gyümölcs aromáját, valamint vitamin- és ásványianyag-tartalmának nagy részét. Koncentrált cukortartalmuknak köszönhetően édességként, nasiként is fogyaszthatók, de kiváló helyettesítői lehetnek egyes desszertekben a cukornak. Igen magas a rosttartalmuk, ezért segíthetnek székrekedésben.

Felhasználási körük pedig igen széles: ehetjük magában, kompótként, áttörve lekvár helyett. Készülhet belőle töltelék süteménybe vagy húsokba, de akár mártásokba, müzlikbe és salátákba keverve is hasznosítható. Ha turmixolás után laponként aszalnak, ízesíthetik a pépet különféle zöldfűszerekkel, gyógynövényekkel. Érdemes kísérletezni! Az aszalt zöldségek is remekül felhasználhatók, többek között például krékerként.

– Az aszalásra szánt gyümölcs legyen érett, egy picit lehet túlérett is, de mindenképpen ép, egészséges és ha lehet, termelőtől vagy saját kertből jöjjön. Penészes, hibás gyümölcsből nem lesz jó a végeredmény. Minél édesebb a gyümölcs, annál finomabb a belőle készült aszalvány. A gyümölcsöt mindig meg kell tisztítani és meg is kell mosni, majd le kell csöpögtetni. Egyes terményeket – például alma, körte, gyökérzöldségek – fel kell aprítani, karikára vágni, kockázni, ki ahogy szereti, illetve milyen formában szeretné aztán használni. Az almát, a körtét ajánlatos meghámozni, kimagozni, de a szilva szárát ne távolítsák el, mert akkor aszalás közben elfolyik a cukros leve, íztelené, rágóssá válik. A cseresznyét és a meggyet aszalás előtt célszerű leforrázni, hogy ne repedjen meg – sorolta a jótanácsokat Heiner István.

Az aszalás időtartama leginkább a zöldség vagy gyümölcs nedvességtartalmától függ, minimálisan 16–20 óra, de akár 2–3 napig is elnyúlhat. Aszalás közben érdemes a tálcák helyét cserélgetni – a felsőt alulra és így tovább – és esetleg forgatni is. Az elkészült aszalványnak „csörgősnek” kell lennie, akkor áll el sokáig. Ne várjuk, hogy olyan puha legyen, mint a boltban kaphatók, amiket nem aszalnak meg teljesen, viszont vegyszerekkel tartósítják és érik el, hogy megmaradjon a szép színük. Aszalni természetesen gép nélkül a sütőben vagy pusztán a nap erejével is lehet. Utóbbi azonban jóval több időt és odafigyelést igényel. Ha napokig párás az idő, nem szárad a gyümölcs, gyorsabban beindul az erjedés, ráadásul a teljesen tűző nap sem tesz jót neki.

– Saját tapasztalatom, hogy tárolni legjobban üvegekben, hűtőben lehet az aszalványokat. A szép textilzsákokban fellógatott termék sajnos ki van téve a molyok, bogarak étvágyának és be is penészedhet. Ha felhasználás előtt egy nappal kitesszük az asztalra, a levegő páratartalmától puhábbá, élvezhetőbbé válik az aszalt gyümölcs. Gyorsabb, ha vízbe áztatjuk fél–egy órára, ha pedig ezután turmixoljuk, máris friss, egészséges lekvárt kapunk – árulta el Szilvia, akinek a gyerekei is nagyon szeretik és a cukrozott nasik helyett szívesen fogyasztják az aszalt gyümölcsöket.

Ha meghoztuk a kedvüket, nézzenek körbe, hol van a környékükön szedd magad akció, ahonnan beszerezhetik az alapanyagot és indulhat a kísérletezés!