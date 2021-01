Tanácsok, hogy az újévi életmódváltás fogadalma ne csak februárig tartson!

Eljött az új esztendő, ez pedig együtt jár az újévi fogadalmakkal, amelyek között mondhatni örök klasszikus az életmódváltás, egészséges táplálkozás és a mindennapi testmozgás megfogadása. De vajon meddig tart a lendület? Sokan csak pár hétig tartanak ki, majd minden visszatér a „normál” kerékvágásba. Adunk, néhány tippet, hogy ez idén ne így legyen, és a tested meghálálja, azt hogy valóban odafigyelsz az egészséges életmódra.

A legnagyobb probléma onnan ered, hogy sokan Hűbele Balázs módjára, mindenféle szakmai segítség és utánajárás hiányában vágnak bele az életmódváltásba. A másik gond, hogy már 1 hét után várják az eredményeket és szeretnének megszabadulni a plusz kilóktól, ha pedig ez nem sikerül fel is adják. Természetesen tisztelet a kivételnek. Ez ennél jóval hosszabb folyamat, amely egy komoly elhatározással kell, hogy kezdődjön.

Elhatározás

Alaposan át kell gondolni, hogy mi is a célunk, mit szeretnénk elérni. Meg kell tervezni az utat, amit be kell járnunk ahhoz, hogy hosszú távon is be tudjuk tartani azt, amit megfogadtunk. Fontos, hogy hosszabb távon gondolkodjunk, egészséges életmódban, és ne csak abban, hogy szeretnénk megszabadulni 5 vagy 10 kilótól, hiszen ha a cél elérése után, visszatérünk az addigi életvitelünkhöz, akkor könnyen lehet, hogy minden január ugyanúgy kezdődik majd.

Kitartás

A botlások, vagy elgyengülés része ennek az útnak. Ne tekintsük ezt kudarcnak, hiszen akadályok az élet minden területén gördülnek elénk, de ezekből is erőt kell meríteni. Mindig lebegjen a szemünk előtt a cél és az, hogy ezzel csak jót teszünk a testünknek, amit meg fog hálálni azzal, hogy idősebb korban is boldog, teljes értékű és kiegyensúlyozott életet élhessünk, remélhetőleg a lehető legkevesebb gyógyszer segítségével.

Szakmai segítség

Bár könnyű elveszni az internet világában, ahol számos hiteles tartalom érhető el az egészséges életmóddal kapcsolatban, de sajnos elkerülhetetlen, hogy olyan oldalakkal is találkozunk, ami nem feltétlen lesz segítségünkre. Illetve nincs mindenki számára jó. Mindenki egyedi és ezért fontos, hogy személyre szabott szakmai segítséget kapjon, legyen szó akár edzésről, akár táplálkozásról. A motiváció pedig sokkal nagyobb, ha nem csak magadnak kell bizonyítanod, hanem az edződnek is szeretnéd megmutatni, hogy képes vagy rá.

Jegyzetelés

Nagy előny származhat abból, ha mint egy mintadiák, jegyzetelsz mindent egy füzetben. Az edzésnapló nagyon hasznos, és számos élsportoló is használja ezt a mindennapokban, követve ezzel eredményeit. Így papíron is láthatod a fejlődésed, és bármit bármikor vissza tudsz nézni. Érdemes felírni a napi edzésmunkát, hogy érezted magad, mi az ami kevésbé esett jól, vagy túl sok volt esetleg. Látni fogod, majd hogy hétről-hétre többre vagy képes, és ez folyamatosan motiválni fog. Hetente feljegyezheted a testsúlyodat is, de a tükör a legjobb barátod, hiszen ott látod igazán a fejlődést, a számok csak mutatók!

Egy kis relax

A pihenés nagyon fontos része az egész körforgásnak. Pihenés nélkül nincs fejlődés, ezt sokan elfelejtik és túl hajtják magukat, ami aztán sérülésekhez vezet, és könnyen demotiváltak is lehetünk az állandó fáradtságérzettől. Az edzés és a pihenés megfelelő arányát, pontosan tudni fogja az edződ, és el kell hinned neki, hogy nem az a siker kulcsa, ha mindennap több órát töltesz edzéssel.

Jutalom

Ki ne kívánna meg olykor egy pizzát, vagy egy jó kis hamburgert? Ez természetes és így van rendjén, bár ezeknek az ételeknek is vannak egészségesen elkészíthető változatai, de nem akkor ha „csaló napról” van szó. A testépítők körében terjedt el ez a kifejezés, és számos sportoló alkalmazza. Ez arról szól, hogy kiválasztasz a hónapban egy napot, amikor a kedvenc, ám nem túl egészséges ételeidet fogyasztod. Erre szüksége van a lelkednek, és hátrányod sem fog származni belőle, a kulcsszó a mértékletesség és akkor bőven belefér, elkerülve ezzel az állandó sóvárgást.

Összességében a siker kulcsa Te magad vagy! Az egyetlen aki a céljaid és közéd állhat, te vagy. Ne fogyjon el az újévi lendület, hiszen az a legfontosabb, hogy magadnak bizonyítsd, hogy igenis képes vagy rá. Mert bizony az vagy!