Szinte bármi okozhat függőséget

Január a leárazások ideje, ami sokszor csábítja az embert a kelleténél több vásárlásra, netán olyan holmik beszerzésére, amiket aztán semmire sem használ. Ez szerencsére még nem függőség, bár létezik vásárlásfüggőség. Meg számos másmilyen is. Mi a függőség, miért alakul ki és mikor mondhatjuk valakiről, hogy függő? Erről kérdezte az Életmódi Rappant György pszichiátert, addiktológust.

– A kábítószerezésen, az alkoholizmuson és dohányzáson kívül olyan tevékenységek is beteges méreteket ölthetnek, mint a játék – legyen az fogadás, kaszinózás vagy számítógépes játék – a szex, a vásárlás, de még lehetne sorolni. A függőséget nem egyszerű megállapítani, nem létezik ugyanis olyan pont, ameddig valamely tevékenység egészségesnek nevezhető, azon túl pedig betegségnek. Függő az, aki kényszeresen és ismételten kielégíti szenvedélyét és közben nem érdekli, hogy ez mennyire befolyásolja a mindennapjait, a munkáját, az életminőségét, az emberi kapcsolatait – vágott bele a szakember. A függőségnek tehát sok fajtája létezik.

Egyesek valamilyen szerhez – például gyógyszer, drog, alkohol, kávé, csokoládé – köthetők, mások nem – vásárlás, kleptománia –, de alapjában véve közös bennük a valami után sóvárgás. Minden függőségben van valami jó, ami miatt az rövid távon kellemes, azaz minden, ami örömet okoz, függőséget is okozhat. A baj akkor kezdődik, ha elvesztjük a kontrollt, és az örömet okozó tevékenység vagy szer átveszi felettünk a hatalmat.

– A függőség mindig egy tünet, amely ráadásul nagyon összetett, számos ok húzódhat meg a háttérben. Ilyen lehet a sok stressz, a valódi emberi kapcsolatok vagy a szeretet hiánya, vagy az, hogy valaki nem találja a helyét, de még hosszasan lehetne sorolni. Ezek azonban az érintett egyéb problémáira vezethetők vissza: például nem kapta meg a kellő anyai szeretetet gyerekkorában, esetleg fizikailag vagy lelkileg bántalmazták. De ide tartozhat a gyász is, amely nemcsak egy szeretett személy, hanem akár a munkahely vagy az egészség elvesztéséből is adódhat – hívta fel a figyelmet a pszichiáter, aki arra is rámutatott, a függőség kialakulásával kapcsolatos felelősségét mindenkinek fel kell vállalnia. Az nem lehet kifogás például, hogy „rossz társaságba keveredett”, hiszen annak is megvan az oka. Minden esetben érdemes megkeresni a gyökereket.

Rappant György kiemelte, a függőségek terén is vannak trendek, vagyis megfigyelhető, hogy időről időre milyen típusai kerülnek előtérbe. A dohányzás az utóbbi időben világszerte visszaszorulóban van, így hazánkban is. Az alkoholfogyasztás ugyanakkor többéves visszaesés után most mintha ismét erősödne, pláne a fiatalok körében. A felgyorsult, stresszes világ jellegzetessége a gyógyszerfüggőség, amely szintén egyre nagyobb méreteket ölt, és továbbra is jelen van a drogfogyasztás. De vannak-e nőkre, illetve férfiakra jellemző függőségtípusok?

– Az alkoholfüggőség, a játékszenvedély inkább a férfiakra jellemző, míg a gyógyszerfüggőség vagy a vásárlási kényszer elsősorban a nőkre. És mielőtt azt gondolnánk, hogy egyes függőségtípusok nagyobb veszélyt jelentenek, mint mások, ne felejtsük: minden függőség káros, csak nem mindegyik a fizikai állapotra van rossz hatással – hangsúlyozta a pszichiáter. Aki függővé válik, ördögi körbe kerül: hiába tudja, hogy amit tesz, az nem jó, mégis megteszi. Aztán emiatt jön a lelkifurdalás, a szorongás, amit úgy csökkent, hogy ismét megteszi azt, amit nem kellene.

A tevékenységgel örömöt okoz magának, és átmenetileg oldja a szorongását. Ha valakinek a viselkedésével kapcsolatban felmerül a gyanú, figyeljék meg, mi történik, ha nem tudja az illető azt a tevékenységet végezni, ami a függőséget okozza nála. Ha például arra készül, hogy játszani fog egy számítógépes játékkal, ami végül mégsem jön össze, normális esetben gond nélkül talál magának másik elfoglaltságot. Ám egy függő ettől rosszul érzi magát, szorong, esetleg dühös és ideges lesz, és mivel már beszűkült a gondolkodása, nem talál a helyzetből kiutat.