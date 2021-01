Szilágyi Vilmos: 2021 egy óriási lehetőség, hogy bebizonyítsuk, bármilyen nehézségből fel lehet állni!

Szilágyi Vilmos, akinek életútját korábban már bemutattuk, most a 2020-as évét értékelte és avatott be minket a 2021-es terveibe, céljaiba, amiből, mint megtudtuk, rengeteg van. Motivációból most sincs hiány és egy fontos üzenetet is átadott a tehetséges fiatal, mégpedig azt, hogy ez az esztendő egy óriási lehetőség, és a legnehezebb helyzetből is van kiút mindenki számára!

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre A koronavírus berobbanása még nem hatott negatívan az életére, ám a második hullám sok mindent keresztbe húzott. – Nekem szerencsére az első hullám egy kellemes szabadság érzetét keltette. A második sajnos megtorpedózta a budapesti állásomat, illetve a székesfehérvárit is, közvetlenül a szezon vége után. Ez morálisan kicsit bezavart, illetve a magánéletem is kicsúszott a kezemből, ezért egy céltalan űrt éreztem magam körül, ami nem igazán jellemző rám. Ez mostanra eltűnt, és rengeteg tervem van 2021-re! 2020-ban három rangos versenyen is részt vett, mégpedig a A Bodysport Kupán, a Fitparádén és a Superbodyn. Amire pedig a legbüszkébb, hogy ahogy mindent az életében, ezeket is végigcsinálta. – A legbüszkébb arra vagyok, hogy végigcsináltam mindent, a vírus árnyékában is. Nemcsak ültem tétlenül, és bánkódtam azon, hogy mennyire rossz a helyzet, hanem mentem előre, megtettem, amit meg kellett tennem. Eközben pedig sokat fejlődtem szakmailag és emberileg is. Nehézségek természetesen akadtak az út közben, ahogy mindig. Több munkát kellett belefektetnem az életembe, hogy minden úgy legyen, ahogy. De ez a lehetőség mindenki előtt ott áll! Újévi fogadalma nem volt, célja és terve viszont annál inkább a 2021-es esztendőre. – Megnyerni a Superbodyt, képezni magam, művészeteket elsajátítani, többet olvasni, de ez csak néhány a céljaim közül. 2021 egy óriási lehetőség arra, hogy az emberek bebizonyítsák maguknak, hogy bármilyen nehézségből fel lehet állni! Szembe kell néznünk a fájdalommal, amit a veszteségek okoznak, legyen az akár munka, akár magánélet. Utána pedig úrra kell rajta lenni, fel kell használni és erőt kell belőle meríteni. Ha fogadalmam lenne, ez lenne: Fogadom, hogy 2021-ben egy jobb, erősebb, és értékesebb Szilágyi Vilmos leszek! Ami a versenyeket illeti, 2021-ben, ha a vírushelyzet is engedi az őszi szezon főversenyén, a Superbodyn szeretne részt venni, illetve tervben van néhány erőemelő verseny is. Nincs olyan, hogy legnagyobb cél. Minden célja egyformán ösztönzi és motiválja őt! És, hogy mi az, amit ebben az évben másképpen csinálna, mit tanított számára a 2020-as év? – Kiegyensúlyozottabb évet szeretnék, amiből mások is erőt meríthetnek. Sokan azt tudjak csak rólam, hogy sikeres az életem a saját szintemen. Ők többnyire nem látják az évtizedes küzdelmet, a sok csalódást, a temérdek hibát, amik azzá formáltak, aki vagyok. Szeretnék többet átadni a világnak a gondolataimból, ezt tavaly sikeresen el tudtam kezdeni, idén pedig szeretnék tenni is valamit ez ügyben! Kíváncsi vagy, milyen utat járt be Szilágyi Vilmos, hogy oda juthasson, ahol most tart? Olvasd el korábbi interjúnkat vele, és megtudhatod, milyen nehézségekkel kikövezett utat járt be! Árvaházból jutott a színpadig – A testépítésben találta meg önmagát Szilágyi Vilmos