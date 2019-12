Szexuális úton terjedő fertőzések: amiről még mindig tabu beszélni

Azt mondják, kétféle ember létezik: akinek már volt szexuális úton terjedő fertőzése, és akinek még nem. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ilyen fertőzéseket kizárólag a társadalom bizonyos csoportjai, például a homoszexuálisok, a szexmunkások, vagy a valamiképp feslett erkölcsű egyének kaphatnak el.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

A téma tabusítása és szőnyeg alá söprése azzal jár, hogy a köztudatban nincsenek benne a nemi úton terjedő fertőzések. Pedig a szexuális fertőzés útján szerzett betegségek gyakorisága lassan, de folyamatosan emelkedik hazánkban és külföldön egyaránt. És ugyan Ady Endrét, aki szifiliszben – azaz vérbajban halt meg – ma már meg tudnák gyógyítani, akadnak olyan szexuális úton terjedő betegségek, amelyekbe ma is belehalhat az ember. És nem csak a nők. Ne szégyelljünk hát beszélni róluk!

– A nemi betegség szónak általában negatív felhangja van és leginkább a gonorrea – más néven tripper, kankó – vagy a szifilisz jut róla az ember eszébe. Pedig ebbe a körbe beletartozik minden olyan fertőzés, ami szexuális úton terjed, így többek között a herpesz, a HPV, a chlamydia, vagy a különböző gombás fertőzések – kezdte Hagymásy László, nőgyógyász főorvos, aki azt is elmagyarázta, hogy a hüvelyben természetes módon számos kórokozó – vírus, gomba, baktérium – található. Ha a hüvelyflóra egészséges, ezek a kórokozók nem tudnak elszaporodni. Abban a pillanatban azonban, amikor a közeg akár lúgosabbra, akár savasabbra vált, a jelen lévő 30-40 kórokozóból egy, vagy több is túlszaporodik és gyulladást, tüneteket okoz. Azt, hogy mitől változik meg a hüvely sav-lúg háztartása, nehéz megmondani. Okozhatják külső hatások és túl gyakori szexuális együttlét is. Olyan kórokozók is léteznek, amelyek alaphelyzetben nincsenek a hüvelyben, utólag kerülnek oda. A méhnyakrákért felelős human papilloma vírus, a HPV jellemzően ilyen és ráadásul nem csak a nőkre, de a férfiakra is veszélyt jelent, ugyanis náluk is okozhat komolyabb problémákat. Ezért ma már nem csak a lányok, de a fiúk oltása is felvetődött.

– A probléma a HPV-vel, de bizonyos más fertőzésekkel is az, hogy az érintett sokszor nem tud a fertőzéséről, így szexuális együttlétkor továbbadja azt. A kezeletlen betegség másik következménye, hogy további gyulladásokat, úgynevezett felszálló fertőzést okoz. Így például egy hüvelygyulladás átterjedhet a méhre, majd a petevezetékekre, ami pedig meddőséghez is vezethet, valamint további súlyos problémákat okozhat – magyarázta a főorvos. De mit tehetünk, hogyan védekezhetünk? A legfontosabb természetesen a megelőzés! Mondjuk ki, amit az idősebb korosztályokba szinte belevertek annak idején: a biztos, stabil párkapcsolatban élők jóval kisebb eséllyel kapnak szexuális úton terjedő betegségeket. Ha nem ismerik a partnerüket, ne bízzanak semmit a véletlenre: használjanak óvszert! És még egy fontos dolog, amit a főorvos nyomatékosan hangsúlyozott: ne higgyék, hogy ezek a fertőzések csak hagyományos szexuális úton terjednek, orális és anális szexszel is továbbadhatók. A megelőzés mellett pedig ismét hangsúlyozzuk az évenkénti szűrés, tünet esetén pedig az orvosi vizsgálat és kezelés fontosságát. Ha pedig kezelésre kerül a sor, ajánlott a partner kezelése is, így elkerülhető a „ping-pong” effektus, vagyis, hogy a pár oda-vissza adja egymásnak a fertőzést. A HPV egyébként az egyik olyan vírus, amelyik akár otthon levett és laborba küldött mintával is szűrhető, így aki tart a nőgyógyászati vizsgálattól, annak van más választási lehetősége is. De jegyezzük meg: ez csak egy vírus szűrése, egyéb eltérések kimutatására nem alkalmas.

– Ne feledkezzünk meg a felelős szexuális magatartásról sem: ha valakinek tudomása van arról, hogy bármilyen, szexuális úton továbbadható betegséget hordoz, ne létesítsen ilyen kapcsolatot, ne fertőzzön meg másokat – hívta fel a figyelmet végezetül Hagymásy László.