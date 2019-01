Szaunázni igazán egészséges, de a szabályokat be kell tartani!

A szaunázásnak főként az észak-európai országokban van kultúrája és nagy hagyománya, de ma már itthon is szervesen hozzátartozik egy wellnesshétvége programjához. Nekünk azonban van még mit tanulnunk. Ebben Németh Miklós Donát és Nagy Zoltán szaunamesterek lesznek most az Önök segítségére.

Az egyik fontos tudnivaló mindjárt aktuális is lehet: hiába van a szaunázásnak méregtelenítő hatása, egy átmulatott éjszaka – például éppen egy szilveszteri buli – után nem jó ötlet beülni a 95 fokos kabinba. Az alkohol ugyanis vizet von el a szervezetből, pont úgy, mint a szaunázás. Nagyobb mennyiség fogyasztása után a szauna csak tovább fokozza a dehidratált állapotot és a másnapos tüneteket, ezért jobb ilyenkor a szaunát kerülni, és egy napot rápihenni a mulatozásra. Szögezzük le mindjárt az elején, a szauna nem ajánlott magas vérnyomásban szenvedőknek sem. Akiknek pedig alacsony a vérnyomásuk, azoknak csak rövidebb időt javasolt a forró kabinban eltölteni, és kihagyni a hideg merülőmedencében való megmártózást is. A többi ellenjavallat logikus: lázas, fertőző vagy bőrbetegséggel, valamint nyílt sebbel ne menjenek szaunázni!

Nem kötelező merülni!

A szervezetben lerakódott nehézfémek és más káros anyagok az izzadással távoznak a szervezetből. A szaunázás tisztítja a bőr pórusait, serkenti a vérkeringést, erősíti a szívet és az immunrendszert. Szaunázni akár hetente többször is lehet: háromszor négy vagy négyszer három kör ajánlott egy finn – vagyis 95 fokra felfűtött – szaunában. Egy kör 10-12 perc kabinban eltöltött időt, majd legalább ugyanennyi pihenést jelent. Hogy ki mennyit bír, az persze egyénileg változó. Ugyanez igaz a hideg vízben való megmártózásra is, miután kijön az ember a szaunából. De valóban szükség van erre?

A lehűlés fontos része a folyamatnak, de ehhez elég, ha kiállnak a hűvösebb szabad levegőre az udvaron vagy a szauna teraszán. Akinek jólesik, az vehet egy langyos vagy hűvösebb zuhanyt is, de a 15 fok körüli merülőmedencébe csak az menjen, aki ezt bírja, akinek jólesik. A merülőmedencét szigorúan csak zuhanyozás után használják! Ennek nemcsak higiéniai oka van, de veszélyes is lehet: a melegben kitágult ereket a hideg víz összerántja, ami szívleállást is okozhat. Pont úgy, mint nyáron, ha az ember felhevült testtel ugrik a vízbe.

Illatok, zene, kesztyű

A fürdők többsége szaunaszeánszokat is kínál, különböző, akár egzotikus felöntésekkel. A törölközővel történő levegőkeringetés hatására intenzívebb lesz a szaunázás, jobban izzad az ember. A felöntéskor használt, megfelelő módon a kályhára tett teáknak, illóolajoknak – amelyek ideális esetben 100 százalék tisztaságúak – pedig aromaterápiás hatásuk van. Az illat és adott esetben a háttérzene tovább fokozza a relaxációt. A meleg hatására felpuhul a bőr, ilyenkor az elhalt hámsejteket egy szaunakesztyű vagy kefe segítségével le is lehet radírozni. Fürdőruhás, textiles vagy naturista? A fürdőruha – hölgyeknél különösképpen az egyrészes, férfiaknál pedig a bermudakivitel – gátolja a megfelelő izzadást, és mivel a textil előbb felhevül, mint a testünk, a bőr akár ki is pirosodhat alatta. Ugyanakkor ha szauna előtt fürdünk is, a fürdőruha felszívja a medencékből a vegyszeres vizet, amely a szaunában kipárolog, így az ember jó adag klórt és más szereket lélegzik be. A textiles szaunában nem viselnek fürdőruhát, csak a testre csavart lepedőt vagy pamuttörölközőt – ez egy fokkal jobb, de a tökéletes a nálunk még ritka és kevésbé elfogadott naturista szauna.

A bioszaunát azoknak találták ki, akik nem bírják a 95 fokos hőséget. Ezekben alacsonyabb a hőfok, de hosszabb benntartózkodással ugyanaz a hatás érhető el, csak kellemesebb, lágyabb izzadással.

Még néhány jótanács

Szaunázás előtt zuhanyozzanak akkor is, ha előtte egy medencéből szálltak ki. A kabinba viszont mindig száraz testtel lépjenek, ahová vigyenek magukkal törölközőt. Éhgyomorral, de teli gyomorral se szaunázzanak. Szaunázás előtt – de ne közvetlenül előtte – igyanak sok vizet, majd azt követően pótolják a folyadékveszteséget. Felesleges bármilyen szert használni szaunázás közben, mert a bőr öntisztító folyamata azok nélkül is működik. A szauna nem bulihely, a kabinban és a pihenőben ne beszélgessenek vagy nevetgéljenek hangosan, hagyjanak másokat pihenni!

