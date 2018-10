Stílusosnak lenni igény és nem pénz kérdése

Divat, vagy stílus? A kettő közel sem ugyanaz. Aki divatos, nem biztos, hogy stílusos is és persze fordítva is igaz, mert ahhoz, hogy stílusos legyen az ember lánya, nem kell követni a legutolsó divatot. De mi is a stílus, és vajon tanulható-e, vagy velünk születik?

A stílus görög eredetű szó, amely a latin nyelven keresztül terjedt el világszerte. Eredetileg egy betűvetésre használt eszköz volt. Manapság mindennemű közlés kifejezésmódját értjük rajta, amellyel saját szemléletünket, gondolkodásunkat, világlátásunkat fejezzük ki. Stílusos tehát nem csak az öltözködésünk lehet, de például a lakásunk is, vagy akár alkothatunk is a saját stílusunk szerint. Ezúttal a stílusról az öltözködés tekintetében lesz szó. – Azt mondanám, stílusos az, aki harmóniában van önmagával és azzal, amit képviselni szeretne – foglalta össze Kernya Mariann, Maya, stílustanácsadó. – Öltözködés tekintetében stílusos lehet az is, aki visszafogottan és – a szó jó értelmében – egyszerűen öltözködik, de az is, aki harsány színeket, vagy kihívó darabokat visel, sőt a sportos és vagány emberek is lehetnek stílusosak. A stílusunk életünk folyamán alakul és változik is. Kevés olyan ember van, akinek fiatal korában már határozott, kialakult stílusa lenne. Ahogy érünk, idősödünk, úgy alakul a saját stílusunk. A korai éveink ebben a tekintetben is az útkeresés időszakát jelentik. Amikor letisztul a személyiségünk, és jó esetben harmóniába kerülünk saját magunkkal, kialakul a saját stílusunk, ami megjelenik az öltözködésünkben is. – Fontos megtanulni, hogyan tudjuk a külső hatásokat a saját öltözködésünkbe építeni, illetve eljutni addig, hogy meg tudjuk szűrni, mi az, ami számunkra hasznosítható, amivel a leginkább tudunk azonosulni. Véleményem szerint a stílusosság sokkal fontosabb, mint a divatosság, vagy mai szóval élve, a trendiség. A legnagyobb hiba, amit az öltözködés terén elkövethetünk, ha korlátok nélkül másoljuk a celebek öltözködését és megvesszük a legutolsó divat szerinti darabokat attól függetlenül, hogy azok illenek-e a saját személyiségünkhöz – hívta fel a figyelmet Maya, aki azt tanácsolta, a divatból minden szezonban csak azt „mazsolázzuk ki", ami beilleszthető a ruhatárunkba, megfelel a személyiségünknek és úgy tudjuk kombinálni és hordani a meglévő ruháinkkal, hogy az megfeleljen a saját stílusunknak. A cél, hogy egységet és harmóniát sugározzunk. Vajon tanulható ez? – Igen, természetesen ugyanúgy, mint bármi más az életben. Ma már rengeteg szakmai oldal és blog elérhető az interneten, amely a témával foglalkozik és ha valaki elég nyitott, sokat tanulhat belőlük. Vannak olyanok is persze, akik stílusérzékkel születnek, és olyanok is, akik a szüleiktől, vagy más, számukra fontos embertől sajátítják el a stílusosságot. Egyet azonban kiemelnék: a stílus nem pénz, inkább igény kérdése. Igény arra, hogy ismerjem a testalkatomat, a színtípusomat és fogadjam el a koromat. Ezek az öltözködés legnagyobb buktatói – mondta el a stílustanácsadó. Ráadásul, stílusosnak lenni sokkal olcsóbb, mint minden szezonban megvenni a trendnek megfelelő darabokat. Elég a saját személyiségünkhöz és ruhatárunkba illeszthető egy-egy divatos kiegészítőt, vagy darabot beszerezni, máris trendik lehetünk. Arról, hogy mi az idei ősz trendje a jövő héten olvashatnak.