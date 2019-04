Somogyi Brigitta számos eszközzel dolgozik az egyéni és a csoportos terápiákon

Amikor felteszem a kérdést Somogyi Brigitta szociálterapeutának – aki többek között bábokkal, zenével és rajzokkal is dolgozik -, vajon csak gyerekeknél alkalmazható-e a bábterápia, mosolyogva kérdez vissza: mikor jártam utoljára bábszínházban?

A báb nem korosztály, hanem műfaj – szól a Budapest Bábszínház szlogenje, ami arra utal, hogy nem csak az a fajta bábjátszás létezik, ami legtöbbünknek a fejében él: Vitéz László püföli az ördögöt a palacsintasütővel, csak hogy mindjárt egy klasszikusra utaljak, és persze nem csak gyerekeknek szóló történeteket lehet bábszínházi darabként előadni. A bábok pedig bábterápiás eszközként is funkcionálhatnak.

A művészetre épülő terápia nem csak a gyógyulásban képes segítséget adni

– Ha valakinek a kezébe bábot adunk, azonnal játszani kezd vele valamilyen formában, megjelenik egy láthatatlan paraván, amelynek díszletei között az előadás zajlik. És mivel ebben a helyzetben az ember a báb mögé bújik –a bábot mozgató ember a bábon keresztül nyilvánul meg –, sokkal könnyebben kimondhatók érzelmek, megfogalmazhatók problémák vagy elmondhatók történetek. Ha pedig együtt is készítjük el a bábot, akkor beszélgetünk arról, milyen az elkészült figura, miért lett például nagy az orra vagy kemény a feje, puhák a lábai, és így tovább – mondta el a terapeuta, aki dolgozott a gyermekjólétben, de drogambulancián is, ezért jól tudja, bizonyos esetekben könnyebb kihozni valakiből a mélyen eltemetett rossz emlékeket, vagy akár a frissebb traumákat, ha a páciens kezébe bábot, esetleg színes ceruzát, papírlapot ad a szakember. És nem kell kreativitás ahhoz, hogy a figurák életre keljenek, vagy rajzok szülessenek. Sőt, a terapeuta szerint ilyen esetekben, ha valaki nem tud rajzolni, vagy zeneterápia esetében hangszeren játszani, az inkább előny, mert így ösztönből cselekszik és nem az elvárásoknak és a szabályoknak megfelelni akarás irányítja az alkotás folyamatát. Márpedig a művészetterápiában az alkotás az, amelyik olyan gondolatokat, belső folyamatokat indít be, amelyek segítik a feldolgozást.

– A történetek, illetve a terápia során születő rajzok általában szimbolikusak, a tényleges jelentésük csak később lesz világos és érthető, amikor már feltérképeztem a páciens által használt szimbólumok és kifejezések eszköztárát. A problémák a legtöbb esetben tárgyiasulnak, például ördög-, boszorkány-, netán anya-, apafiguraként jelennek meg. De jelentése van a színeknek, a formáknak, sőt még annak is, ki milyen technikát választ az alkotásához. Ám szociál­terapeutaként nem egészen azok érdekelnek, mint a pszichoterapeutákat – árulta el Somogyi Brigitta, aki egyéni és csoportterápiákat is vezet. Utóbbinak egyébként egyik előnye az, hogy a problémával küzdő látja, másnak is vannak gondjai, adott esetben akár az övéhez nagyon is hasonlók. A „nem vagyok egyedül” érzése sokat segíthet. Az önismeretben pedig az visz előbbre, hogy a foglalkozások végén nemcsak a rajzot készítő mondja el, mit akart ábrázolni, de a többi résztvevő is azt, hogy ők mit éreznek vissza az alkotásából. És ha már az önismeretig jutottunk, jegyezzük meg, a művészetterápia nemcsak azoknak ajánlott, akik gyógyulni szeretnének, de az alkotás öröme a mai túlhajszolt világban stresszoldásra is kiváló. Ezzel pedig bezárult a kör, az írás elején feltett kérdésre megkaptuk a választ: a báb, illetve a művészetterápia gyerekeknek és felnőtteknél egyaránt segíthet.