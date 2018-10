Sérülés, trauma, betegség, ülőmunka vagy csak egyszerű tartáshiba

A derékfájás mellett igen gyakori probléma a hát felső szakaszának fájdalma, amelyhez gyakran kapcsolódik a váll- és nyakfájdalom is. Az okok igen szerteágazóak, lehet sérülés, trauma vagy éppen tartáshiba is.

Az utóbbi évtizedekben egyre elterjedtebb irodai, számítógépes munkavégzés szinte természetes módon együtt jár a szaporodó hátfájdalmakkal. Az esetek többsége két fő okra vezethető vissza: az izom­irritációra és az ízületi disz­funkciókra, amelyek gyakran együtt jelentkeznek.

Igen gyakori, hogy a hát felső szakaszának fájdalma a hát- és vállizmok gyengesége és/vagy a túlzott terhelése miatt jön létre, de számos izomsérülés is okozhat kínzó érzést. Ha a fájdalom izomeredetű, sokat segíthet a funkcionális gyógy­torna, a gyógymasszázs, a Bemer-mágnesterápia, a lökéshullám-terápia és akár ezek kombinált alkalmazása.

A lapocka és a felkar találkozásánál találjuk a vállízületet, amelyben minden irányú mozgás létrejöhet. Éppen ezért ez a sokat terhelt ízület viszonylag gyakran megsérülhet, kificamodhat, begyulladhat, túlterhelődhet, fájdalma pedig a hát felső részére is kiterjedhet. Ahhoz tehát, hogy a fájdalom eredményesen kezelhető legyen, elsősorban pontosan kell tudni, honnan ered, mi okozza a kínzó érzést. Amennyiben gyulladásról van szó, első lépésként nagyon jó eredményt hozhat a helyi célzott injekció. Itt is szóba jöhet a lökéshullám-terápia.

A hát felső szakaszában jóval ritkábban fordulnak elő bizonyos betegségek – például porckorongsérv és degeneratív porcbetegségek –, mint az alsóbb szakasznál. Ha mégis felmerül a gyanú, ennek megerősítésére vagy kizárására mindenképpen szükség van valamilyen képalkotó eljárásra, CT-re vagy MR-re. Persze nem kell kizárólag súlyos betegségeket sejteni a háttérben, a váll, a nyak, a hát felső része akár csak a rossz tartástól, akár egy rendszeresen hordott, nehéz, ergonómiailag nem megfelelő lábbelitől is fájhat.