Rejtett kert a Vörösmarty téren: sóska és spenót, magjáról ültetett paradicsom

Csoda belső udvarokkal van teli a Belváros. A Vörösmarty téren egy ilyen, a lakók által rendezett kicsi paradicsomban jártunk, alig pár lépésre a forgalmas Széchenyi utcától.

Egy lombkoronától királynői udvaron üldögélve ugyan kit érdekel a forgalom! Meg a mindennapok ócska gondjai! A mi leszel, ha nagy leszel kérdése, az infláció és a fizetés­emelés versenye, vagy éppen a szeret, nem szeret nyűgje?! A benzinár sem téma. A jó fügelekvár az igen, s hogy mibe kerül a tárkony… Milyen az új-zélandi spenót?

Szórakozásból ülteti, öntözi, becézi a növényeket

Perényi Jutka, a házigazda számára a föld, a termőtalaj a legnagyobb kérdés. 20 évvel ezelőtt a belső udvarrészt – ő 30-40 négyzetmétert gondoz – szemét borította, építési törmelék. Termőföld annyi van most is, amennyit még férje hordott ide Sárpenteléről az ezredforduló körül. Hálás volna, ha a városgondnokság – hiszen úgyis gyakran járnak ide, a Vörösmarty térre kertészeik virágokat ültetni – segítené őt és közösségét némi termőfölddel. Számos évelő növényét is nekik köszöni. Nos, hiába próbálkozott, boltban nem talált igazán jó földet, ezért kér segítséget.

Mint mondja, szórakozásból ülteti, öntözi, becézi a növényeket. Kertjében 20 éves fenyők és tuják magasodnak, de ausztrál nád is fut fel az égig. Egy családi út során járta meg a déli kontinenst. Új-zélandi spenótot is nevel, bár a kivik földjén nem járt.

– Lágyabb az íze, nem olyan intenzív, mint a magyar spenótnak – mondja róla.

Kaktusza is egzotikus, virága ehető, bár ízéről hiába faggattuk: még nem virágzott a két éve dédelgetett növény.

A kicsi tercián magasodik őszibarackfa, sárgabarackfa. Gyümölcsei fölött a lekvárlobbi diszponál, nem a pálinkakartell. Nyersen is jól fogy. Lekvár sok a füge terméséből válik, de a bogyós gyümölcsök egy része is így „végzi” Jutka háztartásában. Az a baj a fügével, hogy a rigók is nagyon szeretik, mondja álharaggal a madarakra sandítva Jutka, aki szerint mindenhez megy a fügelekvár, hús mellé is tehető, de csúszik a palacsintában is.

Nevel saját konyhai felhasználásra spenótot, krumplifőzelékbe babért, magjáról ültetett paradicsomot, paprikát, fűszernövényeket: metélőhagymát, rozmaringot, zellert, tárkonyt. Ottjártunkkor tárkonyos erdélyi krumplileves főtt.

Kicsit kislángi maradt

No, ilyen egy Vörösmarty téri rejtett kert. Volt már kis ribizli, az eper épp virágzott, a szeder lassan érőbe fordult, a málna már leérett; ennek szüretében a rigók is ludasak voltak. Vadszőlőindák kúsznak a falakon, elzárják a külvilág zaját. A vetemények sorai ferdék. Jutka Kislángon volt gyermek, a szülői háznál tanulta a kertészkedést. Nevetve jegyzi meg, édesapja biztosan „beszólna” neki, ha látná e ferde sorokat.

Szerintünk nem bánná az apa, hogy városban élő lánya kicsit kislángi is maradt.