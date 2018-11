Példaértékű pázmándi kezdeményezés

A dohányzásról való leszokásban segíti alkalmazottait a község önkormányzata, amely anyagilag is elismeri azt, akinek sikerül leszoknia.

– Tavaly kezdtük el arra ösztönözni a kollégákat – bár akkor ez még nem öltött program jelleget –, hogy kevesebbet dohányozzanak. Ez ugyanis nemcsak az egészség, de tulajdonképpen a munka rovására is megy. Az iskolai és az óvodai dolgozók esetében pedig nehézséggel is jár, hiszen ezen intézmények területén törvény tiltja a dohányzást – mesélte Virányiné Reinbach Mónika, Pázmánd polgármestere, aki azt is elmondta, hogy tavaly életmódszakembert is hívtak, aki az egészséges étkezés és a testmozgás fontossága mellett a dohányzás ártalmairól is beszélt a munkatársaknak.

A polgármester örömmel tapasztalta, hogy egyre többen mondanak le a dohányzásról. Két évvel ezelőtt először a rendszergazda, majd a takarítónő tette le a cigarettát. Utóbbi a korábban dohányárura költött pénzt félreteszi, és ma már büszkén meséli, hogy évente több százezer forintot spórol meg azzal, hogy nem dohányzik. Amikor a művelődési ház vezetője is abbahagyta a dohányzást, a polgármester úgy döntött, a továbbiakban annak az önkormányzati dolgozónak, aki leteszi a cigarettát, nettó tízezer forinttal felemeli a fizetését, és nem csupán átmeneti időre.

– Aki nem jár ki dohányozni, az többet dolgozik, és nem esik ki a munkából a dohányzás következtében kialakuló vagy elhúzódó betegségek miatt. Márpedig mi hosszú távra tervezünk az alkalmazottainkkal, ezért szeretnénk, ha vigyáznának az egészségükre – indokolta a polgármester asszony a példaértékűnek is mondható kezdeményezést.

