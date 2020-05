Pattanjunk fel virtuálisan egy SUP-ra és irány a Velencei-tó! (videó)

Ha már nagyon hiányolja hazánk harmadik legnagyobb természetes tavát, könnyítsen a lelkén ezzel a videóval!

Őrületes népszerűségnek örvend nemcsak külföldön, de hazánk területén is a SUP, azaz a stand up paddle (magyarra fordítva állva evezés), amely ugyan évezredek óta létezik (leginkább a halászok használták, s használják ma is), mégis a kétezres években lett divatos, azóta versenyeket is rendeznek. Hogy miért is jó ez a sport, arról bővebben a Varga Gáborral készült korábbi interjúnkban részletesen olvashatnak, ám az biztosan kijelenthető róla, hogy órákon keresztül evezni a vízen, ahol semmi sem vesz minket körül, csak a gyönyörű táj (no meg persze a barátok, szigorúan betartva a távolságokat), több mint megnyugtató.

Ezt az életérzést próbálja meg átadni a legnépszerűbb videómegosztó portálra nemrégiben felkerült kisfilm, Batjin Zorigt nevű felhasználó jóvoltából.