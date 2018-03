Az időjárási frontok és a ciklonok is rendre hatással vannak a szervezetünkre

Egyszer plusz 18 fok, néhány nappal később pedig nulla fok körülire zuhan a hőmérséklet. Csoda, ha ingerültebb az ember az átlagosnál? Közlekedési balesetek, szülések, házastársi veszekedések – a front egy sor kellemetlen „tünete”.

A hétvége időjárása várhatóan nem csak az éledő természetet, de az ember idegrendszerét is megtépázhatja

Tavasszal a természet felbolydulását az újraéledésen túl a légköri hatások is bizonyítják: hideg- és melegfrontok teszik változatossá, s olykor meglehetősen szélsőségessé az időjárásunkat. A front gyakorlatilag nem más, mint a fejünk felett kavargó hideg és meleg légtömegek határán kialakuló változások sokasága: a légnyomás, a hőmérséklet, a páratartalom, a szél, az elektromos töltődés is fokozódik, változik, alakul ilyenkor. A következő napokban is hasonló jelenségekre kell számítanunk, mondta el a Fejér Megyei Hírlapnak Pataki Zita időjós, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a hétvége időjárása várhatóan nem csak az éledő természetet, de az ember idegrendszerét is megtépázhatja.

– Hétvégére viharos szélre és esőre kell számítani, sőt, vasárnapra a hőmérséklet is jelentősen lecsökken, így megeshet, hogy hó, havas eső is lesz – vázolta a várható időjárást Zita.

A fiatalokat kevésbé viseli meg?

Természetes, hogy ez az ember szellemi és fizikai állapotára is jelentős befolyással van. Altorjay András fehérvári belgyógyászt, kardiológust kérdeztük arról, rendben van-e az, hogy ilyenkor kicsit mindenki érzékenyebb. A tapasztalat szerint a fiatalok kevésbé, de vajon miért? A szakember szerint valójában az évek múlásával az embernek a frontokhoz való érzékenysége változik meg. Először csak annyit érez az ember, hogy „ok nélkül” megfájdul a feje vagy éppen nyomást érez a fejében, nehezebben koncentrál a szokásosnál. A későbbiekben már azt is érzékelhetjük, hogy „könnyebben beindulhat a szív”, felmehet a vérnyomás, esendőbbé, érzékenyebbé válunk.

– Lehet az is, hogy olyan dolgokra reagálunk érzékenyebben, amelyeket kiegyensúlyozott állapotban, fronthatásoktól mentes időszakokban észre se vennénk. Sokféle panasz felmerülhet, amelyekre egyébként is hajlamunk van: trombóziskészség, emelkedő vagy lezuhanó vérnyomás, erősebb szívdobogás, szétszórtság, aluszékonyság vagy éppen fokozott éberség, dekoncentráltság – sorolja Altorjay András.

Számtalan megnyilvánulási formája lehet a fronthatásnak. Nem véletlen, teszi hozzá a szakember, hogy időjárás-változáskor szülések indulnak be és sajnos több a baleset is. Ez mind azt jelzi, hogy a környezetünkben valami megváltozott. A hirtelen melegedés, lehűlés rettenetesen igénybe veszik az emberi szervezetet. Ezeket nehéz ellensúlyozni, a légköri változások, légnyomás hatását nem igazán tudjuk befolyásolni. Ezért, tanácsolja az orvos, érdemes figyelni saját magunkat és ha már tudjuk, melyik front milyen hatással van ránk, tudatosan felkészülni rá. Különben szenvedünk a változástól, a dekoncentráltság pedig bajt okozhat! Sőt, az idősebbeknél, illetve bizonyos betegségek esetén akár komolyabb folyamatokat is beindíthat a front: a vérnyomás megugrása akár stroke-hoz, infarktushoz is vezethet. Vagy, teszi hozzá humorral a szakember, két, ugyanarra a frontra érzékenyen reagáló pár esetén akár veszekedésbe is fulladhat a nap…