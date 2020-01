Orrdugulás elleni házi praktikák

Az influenzaszezon még messze nem ért a csúcspontjára, de már egy ideje sokan küzdenek különféle, megfázásos tünetekkel járó betegségekkel. Az egyik legkellemetlenebb, amikor eldugul az ember orra, és nem kap rendesen levegőt. Íme néhány házi praktika a légzés megkönnyítésére, amelyek teljes egészében a természet erejét hívják segítségül!

Vessük be nagyanyáink egyik bevált módszerét, és lélegezzük be valamelyik hatásos gyógynövény illóolajait! Segíthet például a borsmenta, amely mentoltartalmának köszönhetően képes feloldani a nyákot, és így felszabadítani az eldugult orrüreget. Inhalálás után jól jön egy csésze forró borsmentatea. A kettő kombinációja különösen hatékonyan segíti a légzés helyreállítását. Kipróbálhatja az eukaliptuszt is, amelyről tudományosan bizonyított, hogy illóolaja képes több légúti problémát okozó baktériumtörzs elpusztítására is.

Eldugult orr esetén 1 liter forrásban lévő vízhez adjon 5 csepp eukaliptusz-illóolajat, majd a fejét és az edényt egy vastag törülközővel befedve 10-15 percen keresztül lélegezze be a felszabaduló gőzt, de vigyázzon, nehogy megégesse magát! Míg a fertőzés el nem múlik, napi 3-4 alkalommal érdemes ezt megismételni.

Vesse be a tormát, amely szintén használható a légutak tisztítására, a váladék kiűzésére! Kenje egy sós kekszre 1 evőkanál torma, 1 teáskanál olívaolaj és 1 teáskanál citromlé keverékét, vagy frissen reszelt formában főtt rizshez, krumplipüréhez is adhatja! Ugyancsak segíthet a feketeretek: reszelje le, majd a kinyomkodott levét mézzel és citromlével összekeverve fogyassza!

Vannak, akik az almaecetre esküsznek. Keverjen el két evőkanál almaecetet két deci meleg vízben, majd adjon hozzá egy kiskanál mézet! Ezt a keveréket naponta háromszor, legalább öt napon keresztül kell fogyasztani. Az almaecet segít fellazítani a felgyülemlett váladékot.