Ön mennyire alszik jól éjszaka? Lehet, hogy érdemes keresni egy alvásszakértőt

Manapság sokan küzdenek éjszaka alvási problémákkal: forgolódnak, nem tudnak elaludni, vagy éjszaka többször is megébrednek, aztán csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudnak visszaaludni. Meddig tekinthetők ezek normálisnak és mikor érdemes szakembert keresni?

Az alvászavarok mintegy 15 százalékának hátterében valamilyen pszichés feszültség áll, amelyet sokszor nem is érzékel magán az ember, csak éjszaka jut kifejezésre a feszültség ilyen formában. Ez persze a mai világban talán nem is tekinthető meglepőnek. Ám érdemes foglalkozni a problémával, ha az huzamosabb ideig fennáll.

Betegség vagy pszichés ok is lehet a háttérben

– Az életünk durván negyedét alvással töltjük, ezért nem mindegy, hogy milyen minőségben tesszük ezt. Ehhez képest – figyelembe véve, hogy a napközbeni egészségügyi problémáinkkal mennyit foglalkozunk – az éjszakai dolgaink valahogy jobban háttérbe szorulnak – mondta Varga Judit alvásszakértő, aki azt is elmagyarázta, az úgynevezett inszomnia megnyilvánulhat elalvási vagy átalvási zavar formájában. Ha lefekvés után nagyjából fél óra alatt el tudunk aludni, az normális, ha órákig forgolódunk az ágyban, az nyilván nem. Átalvási zavarról pedig akkor beszélünk, ha az érintett gyakran felébred éjszaka – akár rövidebb időkre is -, vagy egyszer ébred fel, de utána nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tud visszaaludni. Ha ezek a problémák körülbelül egy hónapig folyamatosan fennállnak, érdemes orvoshoz fordulni velük, ugyanis a háttérben állhatnak konkrét betegségek: az alvás alatti légzés- és mozgászavarokon túl például szívelégtelenség vagy pajzsmirigyműködési problémák.

– A betegségek mellett a másik leggyakoribb oka az alvászavaroknak az életvitel, illetve a pszichés gondok. A mai világban rengeteg olyan tényező van, ami rontja az éjszakai alvásminőséget. A napi életvitelünk ma jóval kevésbé alkalmazkodik a nappal-éjszaka, a világos-sötét váltakozásához, ami meghatározza az aktív és a nyugalmi időszakok váltakozásának ritmusát is – magyarázta az alvásszakértő. Ehhez képest ma éjszakába nyúlóan fent vagyunk, és állandóan körbe vagyunk véve különböző hang- és fényhatásokkal és olyan digitális eszközökkel, amik befolyásolják a természetes napi bioritmusunkat és akadályozzák a teljes nyugalmi állapot elérését is. Ide lehet még sorolni az alvási higiéniás szokások hiányát, de mivel erről régebben részletesen írtunk már az Életmódi hasábjain, ezért itt most röviden annyit: az alvásra fel kell készülni, le kell nyugtatni az idegrendszert és biztosítani kell a testünk számára is a megfelelő körülményeket a pihentető alváshoz. Ha mindent megteszünk és mégsem sikerül nyugodtan átaludnunk az éjszakát, a legtöbben első körben altatókhoz, nyugatókhoz nyúlunk.

Megoldást jelentenek ezek?

– Ilyen tekintetben nem támogatom a gyógyszerek alkalmazását. Akik nyugtatóhoz nyúlnak lefekvés előtt, ugyanazt a hatást keltik a szervezetükben, mint akik egy pohár sört vagy bort fogyasztanak este, hogy könnyebben aludjanak el. Az igaz, hogy könnyebben álomba merül az illető, de az alkohol és a nyugtató befolyásolja az alvásmintázatot, aminek eredményeképpen kevesebbet, felületesebben alszik majd – árulta el Varga Judit, aki azt is hozzátette, ha valaki mégis nyugtatóhoz, altatóhoz, gyógynövényes szerekhez folyamodik, azt legfeljebb csak 1-2 hónapig tegye. Bizonyos szerek esetében a hozzászokás veszélye is fennáll, aminek az lesz a következménye, hogy egy idő után már nem használnak, viszont letenni sem tudja a szert az illető. Ha a szervi betegségeket kizártuk, forduljunk pszichológushoz, pszichiáterhez, aki az álmatlanság mögöttes okaival foglalkozik. A jó alvás tanulható, amihez nagyon fontos, hogy szervezetünk ritmusát megtámogatva felépítsünk magunknak egy napirendet, és megtanuljuk elcsendesíteni az elménket. Hiszen amíg elménk túlságosan aktív, addig jól aludni sem fogunk tudni.